Vigo recupera su vuelo directo a Palma de Mallorca

El Aeropuerto de Vigo recupera su conexión directa con Palma de Mallorca. Se trata de una conexión operada por la aerolínea Air Nostrum, que tendrá una duración de seis semanas. Así, ambos aeropuertos estarán conectados conuna frecuencia semanal cada martes, desde el día 3

de febrero, hasta el 17 de marzo.

De esta forma, la ruta vuelve a enlazar Vigo con la isla balear como ya sucediera en el pasado. Desde Aena defienden que esta operación "reafirma la apuesta del aeropuerto y el territorio por recuperar conexiones y destinos atractivos para los vigueses".

La noticia contrasta con la falta de vuelos nuevos que recibirá el aeropuerto vigués tras el cierre de de Santiago-Rosalía de Castro. Pese a las informaciones iniciales que aseguraban que los vuelos de dicho aeropuerto serían divididos entre A Coruña y Vigo, finalmente la ciudad olívica solo acogerá el refuerzo de la línea a Barcelona en cuanto a viajes diarios.