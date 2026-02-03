Así afectará a Vigo el cierre del aeropuerto de Santiago: sin nuevos destinos y un refuerzo de línea

En menos de dos meses, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerrará para llevar a cabo obras de regeneración del pavimento de la pista. Será del 23 de abril al 27 de mayo y desde Aena se ha anunciado que su operativa se trasladará de manera temporal a los aeropuertos de Alvedro y Peinador.

Hay que recordar que en mayo de 2024, el aeródromo vigués también cerró por obras en la pista de aterrizaje durante unos 25 días, pero en este caso sus vuelos se distribuyeron hacia el sur, a Oporto, y no a los aeropuertos de Santiago y A Coruña.

Según datos de Aena, en Santiago de Compostela operan las aerolíneas: Air Nostrum, easyJet, Iberia, Ryanair y Vueling, además de Lufthansa y SWISS para conexiones internacionales. Pero de todo el calendario de vuelos que dejará de operar durante el más de un mes de cierre, Vigo apenas recibirá nada.

El grueso del operativo se trasladará a Alvedro, principalmente por cercanía geográfica. Un número significativo de vuelos que tendrá en la compañía Vueling su principal operador, con la mayoría de las rutas que tienen desde Santiago trasladándose durante este periodo a A Coruña.

Según recogía Quincemil el pasado miércoles, Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, destacaba también los refuerzos con Barcelona, así como rutas internacionales y nacionales como Londres Heathrow, París, Palma de Mallorca, Sevilla y los enlaces con las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria y Tenerife.

Iberia también incrementará frecuencias en la ruta con Madrid, mientras que Air Nostrum, operando para el grupo Iberia, asumirá la conexión con Bilbao. A esto se suma la llegada de Aer Lingus, que operará cuatro vuelos semanales a Dublín, ampliando así la conectividad internacional del aeropuerto coruñés durante este periodo excepcional.

Poca influencia en Peinador

En cambio, Peinador no recibirá nuevos vuelos desde la capital de Galicia, sino que el cierre de Santiago-Rosalía de Castro supondrá el refuerzo de la línea a Barcelona en cuanto a viajes diarios.

Tras el anuncio del abandono de Ryanair de los aeropuertos gallegos, Peinador se quedó sin conexiones internacionales, ya que era la compañía que viajaba a Londres. Mientras, el alcalde Abel Caballero aprovechó la ocasión que brindaba Fitur para reunirse con varias líneas aéreas con el objetivo de ampliar destinos y recuperar los extranjeros, especialmente tras un año en el que el turismo ha crecido de manera exponencial en la ciudad.

Hasta ahora, la conexión entre Vigo y Barcelona con Vueling, una de las más veteranas, ofrecía un viaje diario en horario de mañana (con salida a las 09:55 o a las 10:10 horas, dependiendo del día) y dos los martes y jueves, de mañana y noche, con salida a las 09:55 y a las 21:50 horas.

El cierre del aeropuerto de Santiago, según confirman fuentes de Vueling, supondrá un "refuerzo en la ruta con Barcelona, que incrementará sus frecuencias pasando de las 2 actuales a 3 diarias" durante ese periodo.

En la propia página web de Vueling ya se puede comprobar que, desde el 23 de abril; este primer día aparecen tres horarios: a las 08:20, a las 09:00 y a las 15:00 horas, aunque las salidas no se mantienen estables durante este periodo.

De hecho, al día siguiente, 24 de abril, se repite el primer vuelo, pero al mediodía es a las 14:20 horas, mientras que el último sale a las 19:30 horas. Sin ir más lejos, el sábado 25 de abril encontramos también dos de los vuelos a las 09:35 y a las 23:15 horas.