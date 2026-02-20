La UVigo y BorgWarner crean una cátedra para impulsar talento y vocaciones tecnológicas

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el vicepresidente de Ingeniería de BorgWarner, Carlos Castaño. UVigo

La Universidad de Vigo y BorgWarner Emissions Systems Spain han formalizado este viernes la creación de una cátedra destinada a reforzar la formación y el desarrollo de competencias profesionales del alumnado, además de promover vocaciones tecnológicas entre estudiantes preuniversitarios.

Esta iniciativa consolida una relación de colaboración de casi dos décadas y se enmarca en un acuerdo que regula y da continuidad a la cooperación ya existente entre ambas entidades.

El convenio fue suscrito por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; los directores de las escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones (EET) e Ingeniería Industrial (EEI), Rebeca P. Díaz y José Fariña; y el vicepresidente de Ingeniería de BorgWarner Turbos & Thermal Technologies, Carlos Castaño.

La cátedra articulará su actividad en torno a cinco ejes: captación de talento; impulso de acciones para difundir la labor docente e investigadora del personal de las escuelas; colaboración en actividades transversales de docencia (especialmente en el Plan de Acción Tutorial y Mentorización) y con asociaciones estudiantiles; acciones formativas de capacitación, especialización y actualización de competencias; y la organización de jornadas, competiciones, seminarios y foros.

BorgWarner aportará 15.000 euros anuales para el funcionamiento de esta cátedra, que estará dirigida por Verónica Santalla, subdirectora de Infraestructura e Internacional de la Escola de Enxeñería de Telecomunicación.

Desde las escuelas han agradecido la "confianza" de la empresa y ha recordado colaboraciones ya en marcha, como su papel de mecenas en la red conexiónTeleco, su participación en el plan estratégico de la EET y en acciones de divulgación, premios y eventos.

Además, han avanzado que la próxima semana se ofertarán por primera vez plazas de la Mención Dual del Máster de Ingeniería de Telecomunicación, una de ellas vinculada a BorgWarner, y han subrayado su implicación en formación doctoral y en iniciativas como la microcredencial de modelado y control de accionamientos con MATLAB-Simulink.