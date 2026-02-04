Nace ‘Mundo Digital’, el foro en Vigo que ayuda a empresas gallegas a competir en la nueva era tecnológica

La primera edición de este encuentro dirigido a empresarios y directivos tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el Círculo de Empresarios de Galicia

Lo digital ya no es una capa añadida a las empresas: es el entorno donde hoy se toman las decisiones clave, se compite y se construye el crecimiento. Con esa premisa nace Mundo Digital, un encuentro dirigido a empresarios y directivos que buscan entender cómo la transformación tecnológica redefine las reglas del juego en 2026.

El evento tendrá lugar el próximo 12 de febrero, en jornada de mañana -de 9:30 a 13:30 horas-, en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Bajo el título de Nuevas reglas, Nuevas oportunidades, ofrece una lectura estratégica y realista del nuevo escenario empresarial, en el que la digitalización actúa como eje transversal y moldea la estrategia, los modelos de negocio, la organización interna, el talento y la relación con los clientes.

A través de análisis, experiencias y casos prácticos, la jornada propone una visión integral, aplicada y orientada a negocio, ayudando a los asistentes a ordenar prioridades y alinear tecnología y personas para convertir la transformación digital en una auténtica palanca de competitividad, resiliencia y crecimiento sostenible.

El programa se desarrollará en formato híbrido, combinando sesiones presenciales y virtuales para ampliar el acceso y el impacto del encuentro.

De este modo, Mundo Digital aprovechará las ventajas de ambos formatos y reunirá a expertos, ponentes y público de distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar decisiones estratégicas y detectar oportunidades reales en un contexto dominado por los datos, la conectividad, el cloud, la ciberseguridad y los nuevos modelos de trabajo.

Los interesados en participar en este primer foro Mundo Digital pueden inscribirse a través de la web del Círculo de Empresarios.