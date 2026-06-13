Raúl Santamaría: "La política dedica demasiado tiempo al ruido y muy poco a resolver problemas"

Raúl Santamaría, uno de los protagonistas detrás del fenómeno mediático de los "Mozos de Arousa" Cedida

De concursante revelación en uno de los programas más vistos de la televisión española a una de las caras jóvenes de la política gallega. Raúl Santamaría ha vivido en pocos años una transformación poco habitual: pasar del anonimato a la popularidad nacional, y de la popularidad a la vida política.

Sin embargo, detrás del fenómeno mediático de los "Mozos de Arousa" sigue estando la misma persona que creció en Vilagarcía, trabajó en profesiones muy distintas antes de dedicarse a la política y mantiene una mirada profundamente vinculada a Galicia. En esta conversación habla de fama, éxito, servicio público, polarización, vocación y de por qué cree que los gallegos todavía no son plenamente conscientes de todo su potencial.

El fenómeno "Mozos de Arousa"

¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que os habíais convertido en personajes públicos?

Probablemente cuando dejamos de ser tres amigos que iban a un concurso y empezamos a notar que la gente nos reconocía por la calle, nos paraban para hacerse fotos o nos hablaban como si nos conocieran de toda la vida. Ahí te das cuenta de que algo ha cambiado. También por la cantidad de mensajes que recibía por redes, o la cantidad de artículos de prensa que había sobre nosotros.

¿Qué es lo más raro que te ha pasado por la fama?

Es difícil seleccionar algo concreto, pero me llegaron a invitar a una fiesta de camisas horteras, a merendar a casa de una señora que era muy seguidora, por cierto fuimos a ambas cosas jajaja. O que me llegaran a pedir fotos en Polonia cuando estaba de viaje.

¿Hay algo de aquella etapa que eches de menos?

Sí, claro, casi todo. Me lo pasaba muy bien concursando, conviviendo con mi hermano y con Bruno.

También echo de menos la relación con el equipo que trabajaba allí, con Ion, etc… Fue una etapa muy intensa, pero muy bonita.

¿La televisión muestra quién eres o acaba creando un personaje?

Yo creo que depende mucho de la persona, en mi caso yo siempre soy como soy en el día a día. Si tengo que hacer el tonto lo hago, si tengo que reírme me río y si tengo que llorar pues también. Pero hay mucha gente que actúa, que no muestra cómo es verdaderamente y muchas veces se nota. Pero creo que parte de nuestro éxito con la gente, es que nos veían naturales.

¿Te cambió la popularidad?

Creo que no me cambió en lo esencial. Sí me hizo entender mejor la responsabilidad que tienes cuando la gente te escucha. Pero sigo viviendo en el mismo sitio, manteniendo a los mismos amigos y teniendo los mismos valores que antes.

¿Cuál ha sido el mayor error que has cometido desde que te hiciste conocido?

Pensar alguna vez que tenía que responder a todo o agradar a todo el mundo. Con el tiempo aprendes que eso es imposible. Siempre habrá quien esté de acuerdo contigo y quién no, y hay que convivir con ello.

¿Cuándo decidiste que no te bastaba con opinar y querías participar de la vida pública?

La política siempre me interesó. Pero llega un momento en el que entiendes que criticar desde fuera es fácil y que, si de verdad quieres cambiar las cosas, tienes que dar un paso adelante y asumir responsabilidades. En mi caso esto fue con 18 años. Entendía que en Vilagarcía, la juventud necesitaba alternativas de ocio, mejoras en las infraestructuras deportivas, etc… y dije ¿por qué no?

¿Qué te decepcionó más al entrar en política?

La cantidad de ruido que existe. A veces parece que se dedica más tiempo al enfrentamiento que a resolver problemas. Creo que los ciudadanos esperan de nosotros menos espectáculo y más soluciones. Y también lo poco agradecido que es dedicarse a la política, es muy fácil criticar desde fuera.

¿Qué te sorprendió positivamente?

La cantidad de gente buena que trabaja en política y que casi nunca sale en los titulares. Hay muchas personas dedicando horas y esfuerzo a mejorar la vida de los demás de forma silenciosa.

¿Qué problema concreto de Galicia te quita el sueño?

Quizás no sea la respuesta más habitual, pero me preocupa la creciente polarización. Galicia siempre fue una tierra de diálogo, de sentido común y de acuerdos. Me preocupa que importemos dinámicas de enfrentamiento que vemos en otros lugares y que acabemos perdiendo esa forma tan gallega de entender las cosas.

Los gallegos no somos conscientes de todo lo que valemos. Tenemos talento, empresas punteras, universidades, un sector primario fuerte y una calidad de vida extraordinaria. Me gustaría que Galicia fuese más ambiciosa consigo misma y que creyese más en sus posibilidades.

¿Crees que la política está desconectada de la vida real?

A veces corre ese riesgo. Por eso es tan importante mantener los pies en el suelo, escuchar mucho y no encerrarse en una burbuja. La política tiene sentido cuando sirve para resolver los problemas cotidianos de la gente.

Ahora vamos con unas preguntas más personales: ¿Quién es hoy Raúl: el concursante, el político o el marinero?

El concursante fue una circunstancia, el profesor es mi profesión y algo que siempre está presente, aunque ahora no me dedique a ello y el político es mi vocación de servicio público.

Los tres forman parte de quién soy, pero ninguno me define por completo. Antes que nada soy Raúl, un chico de Vilagarcía que ha tenido la suerte de vivir experiencias muy distintas sin olvidar nunca de dónde viene.

¿Qué opinas de la gente que entra en política sin haber trabajado fuera de ella?

Creo que la política necesita perfiles muy diversos. No creo que alguien sea mejor o peor político por haber trabajado antes en el sector privado o por haber dedicado toda su vida a la actividad pública. Lo importante es entender la realidad de la gente a la que representas.

Ahora bien, yo sí valoro mucho la experiencia fuera de la política porque te ayuda a tener los pies en el suelo. Muchas veces la gente piensa que yo llegué a la política muy joven y que siempre me dediqué a esto, pero la realidad es que antes trabajé en hostelería, fui marinero, trabajé en un supermercado y también como profesor. He conocido realidades muy distintas y creo que todas ellas me han enseñado algo.

La política corre el riesgo de encerrarse en una burbuja cuando pierdes el contacto con la vida cotidiana. Por eso considero importante haber vivido experiencias profesionales diferentes, saber lo que supone madrugar para ir a trabajar, depender de una nómina o tratar directamente con clientes, alumnos o compañeros. Todo eso te ayuda a entender mejor los problemas reales de la gente.

Al final, más que de dónde vienes, lo importante es no olvidar nunca para quién trabajas cuando te dedicas a la política.

¿Qué tiene Galicia que España no entiende?

Creo que Galicia tiene algo que es muy difícil de explicar hasta que lo vives.

Muchas veces hablamos de Galicia por sus paisajes, por la gastronomía o por el Camino de Santiago, pero para mí Galicia es mucho más. Es esa sensación de llegar a casa. Es poder estar un día en una playa espectacular y al siguiente en una aldea en medio de la montaña. Es mirar alrededor y darte cuenta de la suerte que tenemos.

A veces los propios gallegos no somos conscientes del paraíso en el que vivimos. Tenemos una calidad de vida extraordinaria, una naturaleza privilegiada, una cultura única y una forma de entender la vida que pone a las personas, a la familia y a los amigos en el centro de todo.

Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y siempre digo lo mismo: hay lugares impresionantes en el mundo, pero cuando vuelvo y veo la ría de Arousa, siento que no hay sitio como este.

Creo que lo que España muchas veces no entiende es que Galicia no solo es un lugar en el mapa. Para los que somos de aquí es una forma de sentir, una forma de vivir y una forma de entender el mundo.

Si el Raúl de antes de la televisión y la política pudiera ver al Raúl de hoy, ¿estaría orgulloso o pensaría que te has vuelto loco?

Probablemente pensaría las dos cosas. Se sorprendería muchísimo de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, pero creo que estaría orgulloso porque, a pesar de los cambios, sigo intentando ser fiel a los principios con los que me educaron. Y eso, al final, es lo que realmente importa.