Laura Montells: "Hemos crecido con nuestros propios recursos durante más de 7 años"

Hoy tenemos el placer de hablar con Laura Montells, cofundadora de Metricool, una plataforma que nació en un pequeño salón y que hoy ayuda a más de 1,8 millones de personas en todo el mundo a entender y mejorar su presencia en redes sociales.

Nos adentramos en su historia, los retos superados, las nuevas tendencias en el marketing digital y las buenas prácticas que hay detrás de un proyecto levantado con bootstrapping, demostrando que se puede hacer algo grande sin depender de rondas de inversión.

Con el crecimiento de las redes sociales, ¿cómo ves el futuro de plataformas como Metricool?

Veo futuro, que no es poco pues ahora hay mucha gente un poco tremendista con el futuro de los SaaS con la llegada de la IA, pero creo que ahora más que nunca tenemos que ponernos las pilas e intentar estar entre los primeros a la hora de incorporar nuevas funcionalidades. Cuando empezamos Metricool en 2015, lo hicimos porque vimos que herramientas como Google Analytics o Hootsuite eran difíciles de entender para la mayoría de los bloggers con los que nos relacionábamos. Yo misma, con mi blog de maternidad, a veces me sentía perdida entre tantos datos. Hoy, ese problema no sólo sigue existiendo, sino que se ha multiplicado con la explosión de plataformas. Metricool tiene que ser más que una herramienta: debe ser una brújula en medio del caos digital. Y para eso, estamos trabajando con inteligencia artificial, automatización y nuevos formatos. El reto no es crecer, es seguir siendo útil.

¿La Inteligencia Artificial es una aliada o una amenaza?

Para mí es una aliada, pero no una aliada ciega. La IA nos permite procesar millones de datos y ofrecer análisis en segundos que antes tomaban horas. Pero también hay que tener cuidado: no puede reemplazar el criterio humano. Recuerdo cuando lanzamos nuestra función de recomendaciones automáticas de horario. Al principio, algunos usuarios se quejaban: "¿Por qué me recomiendas publicar a las 3 a.m.?". El motivo era que la mayor parte de su comunidad estaba localizada en otra zona horaria. Ahí entendimos que los datos por sí solos no bastan. Hay que interpretarlos bien, con sentido común y contexto y es importante no olvidar el criterio humano.

¿Qué os ha mantenido competitivos durante tantos años?

La escucha. No hay otra palabra. Escuchar a los usuarios, a los que te escriben por el chat porque algo no les encaja, a los que te mandan un email solo para darte las gracias. Y escuchar también al equipo, que trabaja en remoto desde distintas partes del mundo y que necesita autonomía y confianza para brillar. Nos encanta cuando nos encontramos en eventos con usuarios y nos hacen comentarios como que gracias a Metricool han podido irse de vacaciones sin dejar a sus clientes colgados. Eso es lo que nos mueve.

Os financiasteis vía bootstrapping durante años. ¿Cuándo crees que es el momento adecuado para buscar inversión?

Cuando ya no te quita el sueño. Nosotros crecimos con nuestros propios recursos durante más de siete años. No fue fácil: recuerdo crear webs para tener ingresos extras, viajar con el portátil a todas partes para poder estar conectados y resolver cualquier incidencia, elegir las vacaciones por la cobertura móvil y hacer malabares para llegar a todo. Pero queríamos demostrar que podíamos construir algo sostenible sin depender de nadie. Y cuando decidimos hacer un secundario, fue porque queríamos diversificar, no porque lo necesitáramos para crecer o seguir funcionando. Esa es una gran diferencia. Para mí la libertad no tiene precio.

¿Qué tendencias ves clave este año en marketing digital?

La hiper personalización, la automatización inteligente y la honestidad. El usuario está más informado que nunca y rechaza lo artificial. Las marcas que triunfan son las que conectan de verdad. También estamos viendo un cambio en el marketing de influencers: menos postureo, quizás más autenticidad. Y sobre todo, datos. Los datos bien usados son poder. Y ahí es donde entramos nosotros.

¿Cómo os afecta el cambio constante en los algoritmos?

Es una carrera contrarreloj. Cada vez que una red social cambia algo, nuestro equipo se pone manos a la obra para adaptarlo en Metricool lo antes posible. Es agotador, pero también es un reto. Para nosotros, ser pioneros en incorporar cualquier cambio de nuestros partners es básico, fuimos los primeros en permitir publicar en Threads y recibimos reconocimientos por parte de Meta por nuestra rapidez y el esfuerzo que hizo nuestro equipo, son este tipo de comentarios de nuestros partners y usuarios los que hacen que los esfuerzos y sprints que a veces realizamos valgan la pena.

¿Qué papel juegan los datos hoy en día en marketing?

Un papel fundamental. Pero no se trata de acumular datos por acumular. Lo importante es convertir esos datos en decisiones. Muchas empresas publican contenido sin saber si realmente está funcionando. Con Metricool, no solo ves las métricas, sino que entiendes qué hacer con ellas. Es como pasar de mirar el velocímetro a tener un copiloto que te dice cuándo frenar, cuándo acelerar y qué ruta tomar.

¿Qué opinas sobre el potencial de LinkedIn?

Me encanta LinkedIn sobre todo para uso B2B, ahora mismo tengo un pique con Juanpa para ver quién le saca mejor partido, de momento me está ganando, pero dame tiempo... Es como el café virtual del mundo profesional. Pero, como todo, depende de cómo lo uses. No sirve de nada llenar tu feed de frases motivacionales si no estás aportando valor real. En nuestros estudios internos, hemos visto que LinkedIn es la red que más crece en engagement, sobre todo cuando el contenido es auténtico y útil. A mí personalmente me ha ayudado a conectar con otros fundadores, a contar nuestra historia y a aprender cada día.

¿Qué métricas suelen infravalorar las marcas?

El engagement rate, sin duda. A veces nos obsesionamos con el número de seguidores y nos olvidamos de lo más importante: ¿te están escuchando? ¿te están respondiendo? Recuerdo un cliente que nos dijo: "Laura, bajé de 100.000 a 80.000 seguidores, pero mis ventas subieron un 30%". ¿Por qué? Porque se centró en los contenidos que generaban más interacciones con su comunidad y que tenían mayor engagement. Hay que priorizar la calidad frente a la cantidad. Siempre.