Naiara Mas: "Nunca aceptes la primera hipoteca que te ofrezca tu banco de toda la vida"

La vivienda sigue siendo la mayor de las preocupaciones de los españoles según el CIS. Por encima del paro, la crisis económica, la inmigración o la sanidad, la problemática de la vivienda es el mayor de los desafíos para la población, especialmente entre los jóvenes.

La subida de precios está descontrolada y la consecuencia directa es el altísimo endeudamiento que asumen las personas y familias para cubrir el coste de la vivienda. Los ciudadanos destinan en torno a la mitad de sus ingresos a las hipotecas.

El mayor esfuerzo se concentra en las principales ciudades, en las áreas urbanas, turísticas y entre los hogares con menores ingresos. Como consecuencia, España tiene una elevada proporción de hogares en situación de sobreesfuerzo para afrontar el alquiler, que ronda el 40%.

En diez años, la vivienda ha subido casi un 50% y el alquiler, un 58%. En el caso del alquiler, el número de viviendas sociales está por debajo del 3% del total del parque, mientras que la media europea es 9%. Según el Banco de España, faltan un millón y medio de viviendas de alquiler social en los próximos 10 años.

Hoy hablamos con Naiara Más, experta en conseguir la mejor hipoteca para personas con problemas de acceso a la vivienda. Naiara es una bróker hipotecaria. Ganó popularidad por ser tertuliana en laSexta Xplica, donde suele ser colaboradora habitual en los debates de Vivienda.

¿Se pueden conseguir hipotecas con sueldos bajos? ¿Cuál es el perfil más complicado?

Sí, se puede. Pero no nos engañemos: no es fácil ni para todo el mundo. El sistema está diseñado para que con un sueldo bajo lo tengas crudo, no solo por lo que cobras, sino por la cantidad de exigencias absurdas que imponen los bancos. Te piden un 20% de entrada más gastos, como si la gente tuviera 40.000€ debajo del colchón.

El perfil más complicado que veo cada día es el del autónomo con ingresos irregulares. Puedes estar facturando bien, tener tu negocio en marcha… pero como no cuadras en su Excel, no te prestan ni para un café. Es vergonzoso. Y luego están los jóvenes con contratos basura, que se parten el lomo en trabajos precarios, y que aún así no pueden acceder a una vivienda digna porque "no tienen estabilidad". ¿Y quién tiene estabilidad hoy en día?

Lo digo claro: sin estabilidad laboral, sin ahorros y con sueldos de miseria, el banco ni te saluda. Y eso no es casualidad: es un sistema hecho por y para privilegiados. Y mientras tanto, te siguen vendiendo el discurso de "esfuérzate y lo lograrás". Mentira. Lo que hace falta es cambiar las reglas del juego. Y ahí es donde entro yo.

¿Las ayudas públicas para jóvenes funcionan?

Son puro maquillaje político. Te dan 10.000€ como si te hicieran un favor, pero como consecuencia los precios suben más del 10% porque aumentan artificialmente la demanda. Es decir: lo que te dan por un lado, te lo quitan por el otro. Resultado: ni te sirven, ni llegan a tiempo, ni están pensadas para la realidad.

Las ayudas públicas son como darle una tirita a alguien que se está desangrando. Y lo peor: ni siquiera la ponen bien. Lo que hace falta es generar una oferta real de vivienda asequible, reformar la legislación, agilizar licencias y dejar de poner trabas ridículas a los promotores. Pero claro, eso requiere trabajo, no ruedas de prensa.

Anunciar "plan joven" queda bonito en titulares, pero no soluciona nada. Lo que necesitamos son políticas valientes, estructurales, que se mojen de verdad. No más parches.

¿Una sola medida para facilitar la compra de vivienda?

Facilitar hipotecas al 100% y eliminar el ITP o el IVA en la primera compra. Punto. Sin rodeos. La gente está pagando alquileres de 1.000€ todos los meses sin pestañear, pero nadie les da una hipoteca porque no tienen 40.000€ de entrada. ¿Dónde está la lógica? ¿No demuestran solvencia con ese alquiler mes tras mes?

El alquiler es una trampa eterna: pagas por sobrevivir, pero no construyes nada. Y pretender que los jóvenes ahorren un 30% del valor de una casa mientras pagan alquiler, gasolina, comida, impuestos y facturas, es una tomadura de pelo.

Además, ¿por qué todo tiene que depender de la edad? ¿Acaso cumplir 36 te convierte en millonario de repente? Hay que hacer políticas basadas en la realidad social, no en un Excel mal hecho.

¿Cómo ahorrar cuando el alquiler se lleva medio sueldo?

Con esta inflación y estos sueldos, ahorrar es casi un acto heroico. Pero hay que hacerlo igual. Aquí no hay magia: o ganas más, o gastas menos. O ambas cosas. No queda otra.

Si el alquiler te come el sueldo, hay que tomar decisiones difíciles: compartir piso, mudarte, apretarte. ¿Cómodo? No. ¿Necesario? Sí. Y mientras tanto, buscar nuevas formas de generar ingresos: formarte, cambiar de trabajo, emprender… lo que sea para no quedarte estancado.

El problema es que nos han vendido el cuento de que ahorrar es guardar lo que te sobra. Y no. Ahorrar es apartar aunque no te sobre. Es mentalidad. Es compromiso contigo. Es saber que, si no lo haces ahora, dentro de 10 años vas a mirar atrás y lamentarlo.

¿Qué cambiarías del mundo?

La mentalidad de la gente sobre el dinero y el esfuerzo. Nos han lavado el cerebro para que pensemos que ser rico es de corruptos, que si triunfas es porque has tenido "suerte", y que si quieres más es porque eres avaricioso.

Y no. La realidad es esta: si no generas valor, no generas riqueza. Punto. El éxito no es pecado. Lo que pasa es que requiere disciplina, constancia y decisiones difíciles. Requiere caerse y levantarse mil veces. Requiere dejar de vivir en piloto automático.

Pero claro, es más fácil quejarse, pedir subvenciones y culpar al sistema. Y mientras tanto, los que realmente quieren cambiar su vida son señalados como egoístas o ambiciosos. Basta ya.

Quiero una sociedad que deje de lamentarse y empiece a hacerse cargo. Que entienda que no hay libertad sin responsabilidad.

¿Qué impacto tiene la situación económica actual (inflación, aumento de precios, etc.) en las posibilidades de los jóvenes para conseguir una hipoteca?

La situación actual está llevando a muchísimos jóvenes a tirar la toalla antes siquiera de intentarlo. Pero no porque no puedan pagar una cuota mensual, ¡eso ya lo están haciendo con alquileres desorbitados! El problema es que el sistema bancario les exige ahorrar una barbaridad, como ya dije antes: un 20 % del precio del inmueble más los gastos, como si tener 40.000 € debajo del colchón fuera lo normal.

Y no solo eso. Encima los precios de los inmuebles están inflados y la inflación se ha comido los sueldos. ¿Resultado? Jóvenes que pagan 1.000 € al mes de alquiler pero no son “aptos” para una hipoteca de 700 €. ¿Qué clase de lógica enferma es esa?

Yo lo digo claro: es un sistema diseñado para expulsarte si no vienes con un padrino detrás. Por eso me dedico a enseñarles que hay formas reales de acceder a una vivienda: hipotecas al 100 %, avales familiares, compras compartidas. Pero claro, eso no interesa contarlo en la tele, porque a los bancos y al gobierno les interesa que sigas dependiendo de ellos.

¿Qué tipo de hipoteca es más conveniente para un joven con pocos recursos: a tipo fijo o variable? ¿Por qué?

Tipo fijo, sin pensarlo dos veces. Si estás justo económicamente, no te puedes permitir sustos. Necesitas previsión, estabilidad y poder dormir tranquilo por las noches. Con una hipoteca variable, un cambio en el Euríbor puede dispararte la cuota 200 o 300 euros de un mes a otro. Y a ver quién aguanta eso con sueldos de 1.200 €.

Esto no va de ser valiente, va de ser inteligente. La vivienda tiene que ser un pilar de seguridad, no una bomba de relojería. Así que nada de jugar a la ruleta rusa con tu casa. Fijo. Siempre.

¿Qué consejos darías para evitar caer en trampas financieras cuando se solicita una hipoteca, especialmente si no se tiene mucha experiencia en el mercado inmobiliario?

Mi consejo es muy claro: que nadie se atreva a firmar una hipoteca sin haberla entendido al 100 %. Lo que hoy no entiendes, mañana te lo cobra el banco con intereses. Nunca —repito, NUNCA— aceptes la primera oferta que te dé tu banco de toda la vida. No están ahí para ayudarte. Están para ganar contigo.

Y cuidado con los regalitos: “no pagas comisión de apertura”, “te damos una tele”... ya, pero luego te clavan un seguro de vida que ni necesitas ni puedes permitirte. Te están vendiendo humo con sonrisa y corbata.

Si no sabes de números, rodéate de alguien que sí sepa. O llámame a mí. Porque te aseguro que si voy contigo, el del banco se lo piensa dos veces antes de meterte la cláusula trampa. Hay que entrar a esas reuniones con el cuchillo entre los dientes. Porque si tú no proteges tu dinero, nadie lo hará.

Tienes la posibilidad de asesorar a la Ministra de Vivienda. ¿Qué recomendaciones le darías para hacer más accesible la propiedad de una vivienda?

Lo primero: le pediría que se quitara el disfraz de “aliada de los jóvenes” y se pusiera a trabajar de verdad. Porque lo que hay ahora mismo es de risa. Las ayudas no llegan, los trámites son una odisea burocrática, y las condiciones están hechas por burócratas que no han pisado un banco en su vida.

¿Quieres ayudar de verdad? Empieza por eliminar impuestos absurdos en la compra de primera vivienda. Facilita hipotecas al 100 % de forma controlada, y deja de poner palos en las ruedas a quienes intentan emprender o construir un patrimonio.

Y basta ya de ese límite de edad ridículo. ¿36 años es “viejo” para comprar casa? ¿Me lo dices en serio? Conozco gente que empieza a levantar cabeza a los 38 y a los 40. El acceso a la vivienda no puede depender de tu DNI, tiene que depender de tu situación real y tu capacidad. Pero claro, eso no se puede meter en un titular fácil. Así que mientras sigan jugando a hacer política de escaparate, seguiremos teniendo generaciones enteras atrapadas en el alquiler de por vida. Y eso sí que es una estafa.