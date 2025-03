Enmanuel Reyes: "Tengo la sensación de que premian más las métricas en redes sociales que los méritos deportivos"

En un mundo donde la competencia es feroz, los patrocinadores no sólo buscan a los mejores atletas, sino a aquellos que pueden conectar con su audiencia, generar visibilidad y aportar valor a la marca que representan. El talento deportivo sigue siendo crucial, pero la forma en que te presentas al mundo y te comunicas con tu comunidad es igualmente importante.

Seguro que muchos no sabían que el mejor boxeador de Europa vive en A Coruña. El boxeador ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de París en lo que muchos aficionados y expertos calificaron como una gran injusticia que no compitiera la final por el oro.

La humildad de Enmanuel Reyes es notable, tengo que arrancarle los logros con una buena dosis de preguntas y cuando excavas te das cuenta de que estamos ante uno de los mejores boxeadores del mundo.

Más de 300 peleas a sus espaldas, posiblemente casi 300 victorias (no lleva la cuenta). Ha ganado otros tantos Campeonatos de España, ahora ya no puede participar ya que prefiere darle paso a los nuevos talentos.

Ahora Enmanuel Reyes prepara desde Galicia su camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Viviste en Cuba hasta los 24 años ¿Qué recuerdas de tus orígenes? ¿Cómo empezaste en el mundo del boxeo?

Empecé en el boxeo para aprender a defenderme por que en la Escuela sufría un poco de acoso. Todo empezó por eso y ya después me cogí el gusto y lo tomé como algo serio y con la mente de querer llegar a ser campeón olímpico. A los 5 años ya tenías un entrenador de boxeo. De mis orígenes solo recuerdo el barrio donde me crié San Miguel del Padrón, mi lugar favorito de La Habana y a quienes represento cada vez que boxeo.

Has ganado varios Campeonatos de España de Boxeo y eres considerado el mejor boxeador español ¿Qué le falta a la industria del boxeo para que despegue como en Estados Unidos?

Le falta inversión y que hagan las cosas bien no todo puede ser recoger sin gastar Aquí no quieren invertir en hacer cosas bien para el boxeo pero si todos quieren beneficiarse cuando viene alguien de afuera hacer algo grande y levantar el boxeo español. Falta más inversión.

No tenemos apoyo porque asocian el boxeo con la violencia. No se televisa y lo tratan como algo malo. Hace falta reivindicar los valores positivos del boxeo. Quedó atrás la época dónde los boxeadores eran violentos. Ya no es así. Somos de los únicos países que no disfrutan del boxeo.

El bronce de París fue uno de los momentos más felices de tu carrera pero ¿sentiste frustración al dejarte sin competir por el oro?

No, no sentí eso. Mi objetivo era pelear por el oro pero ya sabemos cómo está el arbitraje en el boxeo y no cambiará ni lo van a cambiar. Estoy agradecido con Dios por permitirme ser medallista olímpico y poder estar en la historia española del deporte y en los libros olímpicos.

Cómo ha cambiado tu vida desde que lograste la medalla olímpica? ¿Ha afectado tu percepción del éxito o tus objetivos personales?

No he tenido grandes cambios. Es bueno que se pudiese ver a un boxeador español en la televisión. Eso es lo que más disfrute, poder poner mi deporte en las pantallas de los televisores de los gallegos y los españoles.

A nivel de patrocinadores, por ejemplo, todo sigue igual . Tengo la sensación de que premian más los resultados en redes sociales que los méritos deportivos. Yo trabajo para ser el mejor en el ring y no en Redes Sociales.

¿Cuántas horas entrenas a la semana? ¿Sigues una dieta estricta? ¿Cómo es la rutina de un boxeador de élite?

Entreno según la temporada. Habitualmente entrenamos entre las 3 o 4 horas en el día. No solemos tener vacaciones largas así que somos muy estrictos. La verdad es que no llevo una dieta estricta pero si como bien y variado para no estar sin energías y poder estar fuerte para cada entreno y pelea. Como de todo y muy variado. Así que Galicia es el lugar ideal para eso.

¿Tienes alguna rutina o ritual que te ayude a centrarte?

No tengo ninguna rutina especial. Rezar todos los días. Rezo 5 veces al día a Dios.

Hablemos de ambiciones y metas: ¿Qué te gustaría lograr cómo boxeador?

Ya cumplí una meta ser medallista olímpico ahora el otro objetivo es en lo profesional conseguir un mundial y ser el mejor. Ahí todo está en manos de Dios así que nos prepararemos para alcanzar ese objetivo.

¿Alguna vez dudaste de ti mismo, pensaste tirar la toalla?

A nivel deportivo siempre he trabajado duro. Nunca he pensando en abandonar. Nadie me dirá cuando toca retirarse, sólo yo lo decidiré. Después de Tokyo tuve una crisis porque el arbitraje me derrumbó pero después me recompuse. Volví a concentrarme y volver a luchar me ha permitido ser medallista.

Además de la beca del Comité Olímpico tienes también patrocinadores. ¿Es complicado en España conseguir patrocinios a pesar de ser número 1?

En España y principalmente en el boxeo es difícil tener patrocinadores. Como decía es un deporte que no ven con buenos ojos y no tiene la visibilidad que debería tener pero todo es tener un buen equipo de trabajo como el que tengo ahora y luchar codo con codo para buscar esos patrocinios. Ahora también toca pensar en crecer fuera del cuadrilátero. Necesitaré la ayuda de Dios.

Nos hemos conocido por LinkedIn y me ha encantado ¿Son importantes las RRSS y la gestión de la marca personal para un deportista de élite? ¿Qué oportunidades crees que pueden ocurrir en LinkedIn?

Si ahora las redes sociales son las que mandan y si no las tienes bien trabajadas no logras alcanzar marcas ni patrocinios. LinkedIn es una gran red social para conectar con gente que te pueden ofrecer esas marcas y patrocinios que buscamos para poder mantenernos en lo más alto a nivel mundial en el deporte. Si queremos patrocinios tengo que al menos tener presencia también en Linkedin.

¿Cuáles son los valores y la actitud que te han formado como persona y profesional?

Mis padres me han enseñado desde pequeño a respetar y tener valores. Hoy en día no enseñan tanto esto y creo que el boxeo también enseña valores porque de ahí también los aprendí yo . A tener humanidad, respetar a mis mayores, no abusar , ayudar al que lo necesita, respetuoso con todos y a tener siempre los pies sobre la tierra. No por lograr algo creerme más que los demás y practicar la humildad. Quiero transmitir a los demás cómo trabajar duro para lograr un sueño o una meta

Preguntas y respuestas cortas:

Algo que eches de menos de Cuba:

No echo nada de menos, no me dio nada, solo me quitó.

¿Con quién te gustaría subirte a un ring?

Me gustaría pelear con los mejores de mi división a nivel profesional y sé que un día estaré en los escenarios más grande con el favor de Dios.

Un sueño por cumplir...

Ya cumplí uno, ser medallista olímpico; ahora es luchar por ser campeón mundial en el mundo profesional.

¿Por qué vivir en Galicia?

Galicia porque es la mejor tierra del mundo: su gente, cultura y comida. Galicia Calidade.