Elena Mantilla: "Mi padre me enseñó que dedicar tu vida y esfuerzo por el bien común le da sentido a todo"

Nuestra invitada de hoy nació en Vigo y sigue siendo una embajadora del galeguismo en Madrid. Se fue de Vigo para licenciarse en dos carreras universitarias, la de Administración y Dirección de Empresas, y en Investigación y Técnicas de Mercado, ambas en la Universidad Pontificia de Comillas- ICADE. Además de realizar un Máster en Fiscalidad y un Posgrado en Auditoría de Cuentas, entre otros muchos estudios como la Música, concretamente el Piano donde obtuvo el Grado Medio de Piano.

Como a otros invitados gallegos, Madrid cameló a nuestra invitada y nuestra invitada cameló a Madrid. Elena Mantilla ha tenido que manejar y liderar uno de los retos de gestión pública más importantes que ha vivido la Comunidad de Madrid, ya que durante la pandemia fue directora general de Inspección, Estrategia y Ordenación Sanitaria de la comunidad, cargo que desempeñó durante más de cuatro años.

En julio de 2023 Elena fue elegida diputada en la Asamblea y actualmente es la directora general de Madrid Excelente, el sello avalado por la Comunidad de Madrid que se otorga a aquellas empresas que apuestan por la excelencia en la gestión, por la innovación, por la sostenibilidad medioambiental y social y por la satisfacción del cliente.

Pregunta: Durante la mayor crisis sanitaria de la historia te tocó ponerte al pie del cañón ¿Cómo te ha marcado esa experiencia como política y cómo persona?

Respuesta: Empiezas fuerte. Tengo sentimientos encontrados con esta pregunta. A nivel personal, por un lado fue el peor momento que recuerdo porque la vida me arrebató a la persona más especial. Pero por otro lado, también fue el mejor, ya que cinco meses más tarde nacía mi hija Gala, una niña muy buscada.

A nivel profesional, fue una etapa complicada pero que me enseñó mucho. Humildemente considero que el equipo dirigido por el consejero Ruiz Escudero, del que formaba parte, supo actuar, pese a la incertidumbre del momento. La actuación del gobierno regional fue clave. Madrid despertó a España porque actuó antes que nadie. Desde Madrid se tomaron las primeras medidas que acabaron siendo implementadas en su mayor parte por todo el país.

P.: ¿De dónde te viene el gusanillo a ti por la política?

R.: Yo me crie con la política en casa y la llevo dentro. He conocido muy de cerca a muchos políticos de todas las ideologías. Mi padre fue uno de los fundadores de Alianza Popular en Vigo, a finales de los 70, con don Manuel Fraga. Se presentó a la alcaldía de Vigo con AP en los años 80, sin los medios que hoy tienen los partidos. Se reunía con su equipo en un bajo de la calle Churruca en Vigo, donde solo había una bombilla y una mesa que se traían de casa para preparar las campañas de entonces. Parece exagerado, pero es tal cual. Eran cuatro, trabajaban sin descanso, mi madre les preparaba el bocata. Yo tenía 6 años y ya recuerdo acompañarlo a todas partes. Era mi mejor momento del día, hasta que falleció. Me enseñó que dedicar tu vida, tu esfuerzo y dinero por el bien común, le da sentido a absolutamente todo. En su caso, además, sin dejar de lado su actividad profesional como economista y Auditor de Cuentas donde también fue un referente en nuestro país al ser uno de los ponentes de la Ley Concursal que ha salvado a miles de empresas. Por ello también fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

P: Llevas cinco años siendo directora general en la Comunidad de Madrid, cuéntanos: ¿Qué tal es Ayuso? ¿Cómo se trabaja con ella?

R.: Te puedo decir, con la mano en el corazón, que nunca he visto a una política como Díaz Ayuso, quien antepone siempre sus valores y sus creencias por encima de cualquier otra cosa, a pesar de las críticas que le puedan llover y de los ataques diarios a los que se enfrenta. Nunca lo he dicho, pero su forma de hacer política me recuerda a esos años maravilloso de mi niñez donde lo único que importa es trabajar para generar prosperidad en la sociedad. Con su gestión está demostrando su compromiso con el bien general de los ciudadanos. Los datos están ahí. Madrid se ha convertido en la región más próspera de Europa. Pienso que ella tiene un recorrido enorme y yo no me lo quiero perder. Como puedes ver, me considero lo que se conoce como una Ayuser.

Seguir en el equipo de Ayuso cinco años después, ahora desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert, es una inmensa responsabilidad, un aprendizaje constante y también una gran alegría que disfruto y por la que doy gracias.

Elena Mantilla. Cedida

P.: Estoy seguro de que también podrás darnos tu opinión de otro gallego en Madrid: Alberto Núñez Feijoo.

R.: Alberto Núñez Feijóo es el líder del partido al que llevo afiliada desde los 18 años. Sigo muy de cerca sus logros y he aprendido muchísimo de él, primero por la gran labor que desempeñó en el INSALUD del que poco se habla, y donde llevó a cabo la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos y luego en Correos que la transformó hacia la libre competencia empresarial como sociedad anónima estatal. Después en nuestra tierra como presidente de la Xunta de Galicia durante 16 años.

Bajo su liderazgo a nivel nacional, el PP ha ganado las últimas 4 elecciones que se han celebrado en España: municipales, autonómicas, generales y recientemente las europeas. Precisamente en Europa ha ganado peso también consiguiendo que se celebre en España el próximo congreso de los populares europeos ¿El siguiente reto? Ganar las generales con una amplísima mayoría, y pienso sinceramente que cada vez está más cerca de conseguirlo. Qué más se puede pedir.

P.: ¿Cuáles son los valores que más echas en falta dentro de la política actual?

Me gusta esta pregunta porque creo que hoy en día damos muy poca importancia a los valores en la vida en general y eso se extrapola a nuestra sociedad en muchos aspectos. Hay una considerable falta de educación, de respeto, de tolerancia y de buenos modales que algunos políticos están proyectando sobre la sociedad española hoy en día, y lo que es peor, sobre los más jóvenes. Sin embargo, en Madrid, a través de Madrid Excelente hace más de 20 años, se premia y reconocen las organizaciones con valores, porque precisamente, uno de los cuatro pilares fundamentales de nuestro modelo de certificación es la P de Propósito.

P.: Uno de tus propósitos es conectar las inquietudes empresariales y de mercado con la gestión pública. ¿Está la política lo suficientemente conectada a la empresa?

R.: Por supuesto que sí. En la Comunidad de Madrid reivindicamos una política pro-empresa con reformas que impulsan la competitividad del país. Los datos hablan por sí solos. Sin embargo, a nivel estatal, el 60% de las empresas confirma que la situación política española es su principal problema desde octubre de 2023. Madrid es tierra de inversión, porque se aseguran las garantías jurídicas que hacen atractivo el país. En Madrid Excelente estamos promoviendo encuentros empresariales que favorecen el acercamiento entre la empresa y la administración, a través de nuestras jornadas como "Inspiring Mornings", en la que tuvimos el honor de tenerte como ponente, o "Pioneros", y de estos eventos estamos viendo cómo surgen sinergias empresariales. Más de mil empresas han acudido ya a nuestros eventos en seis meses.

P.: ¿Crees que Madrid cuida al empresario?

R.: Ser empresario es un verdadero acto de valentía y de riesgo que debemos impulsar y facilitar. En la Comunidad de Madrid creemos firmemente en la labor de aquellos que generan riqueza y empleo, en la colaboración público-privada, en la libertad y en la apuesta por Madrid como motor. No puede haber servicios públicos de calidad sin empresarios de éxito y Madrid eso lo tiene claro, por eso los ayuda. Madrid te invita a emprender y a crecer, y prueba de ello son las startups que están creciendo a un ritmo acelerado en la región. Es un lugar para hacer realidad tus sueños porque siempre te da una segunda oportunidad.

P.: ¿Y cómo valoras la percepción que se tiene de los empresarios gallegos en Madrid? ¿Estamos bien vistos?

R.: Rotundamente, sí. En Madrid no existen los gentilicios, porque Madrid es cruce de caminos. Yo dejé a mi familia, una vida cómoda en Vigo, y me vine a estudiar la carrera a un Colegio Mayor, al Roncalli y nunca me fui. He formado una familia aquí aunque mi primer hijo Jorge nació en Vigo. En Madrid las puertas siempre están abiertas para todo el mundo, no existe el provincianismo. Hay una relación muy positiva de los gallegos. Pero no sólo de los gallegos, también de los andaluces y de otras comunidades autónomas.

Entrevista rápida a Elena Mantilla

Pregunta: Tu lugar favorito de Galicia.

Respuesta: Vigo, donde nací, crecí y donde todavía conservo a mis amigas de toda la vida de Las Acacias y amigos de siempre. En Vigo vive mi hermana Marta, además de mi madre y de mi madrina, que son fundamentales en mi vida.

P.: Una canción que suene mucho en tu Spotify.

R.: La que más, Mi Héroe de Antonio Orozco. Me la pongo todos los días yendo al trabajo, es mi momento a solas, sin hijos ni marido, y esta canción me conecta con mi héroe particular.

P.: Lo que más admiras en las personas es…

R.: Sin duda, la lealtad que es sinónimo de nobleza, compromiso, rectitud y honestidad.

P.: Dime una persona que hayas conocido recientemente y que te haya impactado.

R.: Emilio Butragueño, al que recientemente le otorgaron la distinción de Colegiado del Año en el Colegio de Economistas de Madrid. Su trayectoria, desde la humildad, la educación y con los valores que le inculcaron sus padres, lo han llevado a triunfar no sólo en el deporte, sino también en la gestión empresarial y en todo lo que se proponga.

P.: Creo que te encanta la gastronomía gallega, ¿cuál es tu restaurante favorito en Vigo? ¿Y en Madrid?

R.: ¡Qué difícil elección! En Vigo, siempre que puedo voy a comer el pulpo y tortilla de chorizo a la Aldeana y en Madrid, el RUBAIYAT, cuyo fundador, Belarmino Fernández, nació en la misma aldea que mis abuelos.