El astillero vigués San Enrique bota un catamarán para el Adriático y pone a punto un buque para la Antártida

l astillero vigués San Enrique bota un catamarán para el Adriático y pone a punto un buque para la Antártida Marina Meridional

El astillero vigués San Enrique (Marina Meridional) ha culminado en los últimos días dos hitos, con la entrega de una embarcación y la botadura de otra, según ha informado la empresa a Europa Press.

Así, la pasada semana se llevó a cabo la botadura del catamarán velero Flash SC80, de 23 metros de eslora, construido en fibra de vidrio y que realizará cruceros diarios por el Mar Adriático. La embarcación cuenta con capacidad para 140 pasajeros y una tripulación de 6 personas.

Por otra parte, también la semana pasada se procedió a la entrega del buque Expedition, tras tres meses de puesta a punto. El buque zarpó de Vigo el pasado 28 de agosto, después de que en el astillero vigués se hubieran llevado a cabo diferentes trabajos, como la revisión de los equipos principales, reparaciones en calderería y tubería, y preparación logística de cara a su próxima campaña de verano en la Antártida.

"Estos proyectos reflejan nuestro compromiso con la excelencia en cada etapa, desde la construcción hasta el mantenimiento integral. La satisfacción de nuestros clientes es siempre nuestra prioridad", han señalado desde Marina Meridional.