Luisa Sánchez presenta la nueva edición de Galiexpo Motorshow subida a un coche de drift

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, celebró la "mayoría de edad" de Galiexpo Motorshow por todo lo alto, viviendo la experiencia completa subida a un coche de drift durante la presentación oficial del evento. "Reconozco que subir al coche me imponía mucho respeto, pero puedo decir que fue una experiencia intensa y espectacular. Todo ocurre muy rápido pero al mismo tiempo sientes cada segundo que pasa", relató la vicepresidenta.

El salón cumple 18 ediciones y se consolida como el único motorshow de la península, además de una de las grandes ferias del motor en España.

Durante la presentación del evento, Sánchez destacó que Galiexpo Motorshow contará en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con un espacio expositivo de 50.000 metros cuadrados, en el que se darán cita alrededor de 100 empresas y profesionales procedentes de distintos países europeos. Además, el salón se marca como objetivo alcanzar los 25.000 espectadores a lo largo de sus tres días de celebración, del 24 al 26 de abril.

Igualmente, la feria expondrá una amplia gama de vehículos, con presencia de superdeportivos, vehículos clásicos, motos y furgonetas camper, consolidándose como una cita de referencia para profesionales y aficionados.

Uno de los ejes fundamentales de esta edición será el programa de conferencias y congresos, en el que la Diputación de Pontevedra pone especial énfasis. "Apostamos por el conocimiento y por la formación como elementos clave para el crecimiento del sector, y por eso contamos con grandes nombres del mundo del motor", señaló Luisa Sánchez.

Luisa Sánchez puso en valor también la apuesta de la Diputación por el deporte del motor, destacando iniciativas como el programa +Talento Motor: "Trabajamos para apoyar a las nuevas generaciones y fortalecer un sector con enorme potencial en nuestra provincia".

La programación incluirá también la recuperación de las actividades en el exterior del recinto, con espectáculos de drift indoor, maniobras extremas, así como concentraciones de coches y motos.

Familia y solidaridad

Además, el evento contará con zona de virtual gaming, presentaciones de las últimas novedades del mundo de la preparación y del motorsport y una ludoteca gratuita para el público infantil. La organización mantiene su carácter familiar, con entrada gratuita para niños de hasta 7 años y precios reducidos para menores de 12.

En el ámbito social, Galiexpo Motorshow continuará su colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, destinando parte de la recaudación de las exhibiciones de drift a Médicos Sin Fronteras e invitando a 89 asociaciones a visitar el salón.