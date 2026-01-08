Ayuda confirmada: la Xunta concederá subvenciones de hasta 4.600 euros para la compra de estos vehículos

Buenas noticias para los conductores gallegos. La Xunta de Galicia ha dado luz verde a una ayuda de hasta 4.600 euros para la compra de vehículos eléctricos cuyo plazo estará disponible hasta el próximo 15 de septiembre.

Se trata de una nueva convocatoria del programa Renova o teu Vehículo que este año va a contar con un presupuesto total de 3,5 millones de euros y que prevé contribuir a la venta de unos 1.600 automóviles eficientes.

Ayudas de hasta 4.600 euros si cumples este requisito

Vehículo eléctrico en un punto de carga Xunta de Galicia

El año 2026 comienza con grandes noticias para el sector del motor: la Consellería de Economía e Industria prevé convocar este mes de enero una nueva edición del programa de ayudas para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones dirigido a particulares y empresas.

La Xunta, a través del Instituto Energético de Galicia (Inega), acaba de aprobar las bases de esta convocatoria que prevé contribuir a la venta de unos 1.600 automóviles eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a 4.600 si se trata de familias numerosas.

Estos apoyos subvencionan la adquisición de vehículos nuevos, turismos o furgonetas, que cumplan unas determinadas características de emisiones y que tengan un coste inferior o igual a 42.000 euros, impuestos incluidos.

Esta cuantía se amplía hasta los 47.000 euros para vehículos eléctricos con autonomía mayor a 30 km en modo eléctrico, y en 6.000 euros adicionales cuando se trate de un vehículo adaptado para la utilización de personas con discapacidad o se disponga de ocho o nueve plazas.

Para poder acceder a estas ayudas, los interesados deberán acreditar la baja definitiva de un vehículo a achatarrar, que deberá tener una antigüedad de, por lo menos, 10 años si se trata de un turismo o de 5 años si se trata de una furgoneta.

Un particular podrá adquirir un único vehículo y, en el caso de ser autónomo o empresa, hasta un máximo de 10 unidades. La Administración realizará el pago de la ayuda directamente al establecimiento de venta, sin que el beneficiario tenga que desembolsarla previamente.

Esta convocatoria de la Consellería de Economía e Industria complementa el programa estatal MOVES III 2025, con ayudas para vehículos eléctricos e infraestructura de carga.

Por otro lado, desde el pasado 31 de diciembre, y hasta el 15 de septiembre de 2026, permanecerá abierto el plazo para que los concesionarios se adhieran como entidades colaboradoras.