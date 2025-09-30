La fábrica de Stellantis en Vigo detendrá su producción durante varias jornadas a finales de octubre

La fábrica de Stellantis en Vigo ha informado a sus trabajadores que detendrá su producción durante varias jornadas a finales de octubre. La factoría viguesa no es una excepción, ya que el grupo automovilístico ha anunciado paros en toda Europa.

Según indican los sindicatos, la compañía ha anunciado alteraciones en su actividad en la última semana del mes, lo que supondrá un parón de las dos líneas de la factoría durante varios días.

En concreto, el Sistema 1 de Stellantis Vigo, donde se ensamblan los Peugeot 2008, se detendrá a partir del miércoles 29 de octubre en horario de tarde hasta el domingo 2 de noviembre en horario de noche.

Por su parte, como indica Europa Press, el Sistema 2, que monta las furgonetas del grupo, parará a partir de la tarde del jueves 30 hasta la mañana del domingo 2 con el turno del fin de semana.

Esta noticia se conoce precisamente después de que Stellantis confirmase que frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, incluyendo la de Vigo, ante la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda de los mismos.

"Tres plantas, misma receta: más carga, menos vida y menos salud"

Ante esta reducción de producción, la Central Unitaria de Traballadores (CUT) mantuvo un encuentro este lunes con la Confederación General del Trabajo (CGT) y el sindicato Stopel en el que analizaron la situación que viven las tres fábricas españolas de Stellantis (Vigo, Madrid y Zaragoza).

"Tres plantas, misma receta: más carga, menos vida y menos salud", han reivindicado en un comunicado, criticando el modelo de la compañía que se basa, a su juicio, en "recortes sociales y económicos, en el incremento constante de las cargas de trabajo y en una productividad media al minuto en vehículos por hora".

Para ellos, el resultado "siempre es el mismo": "Una producción disparada en los primeros meses del año que después desemboca en paradas por exceso de stock". "Muchas de esas paradas se presentan como falta de componentes, pero en realidad una parte importante responden a la sobreproducción", han asegurado.

Los sindicatos lamentan que Stellantis "no pierde nada" porque utiliza mecanismos de flexibilidad laboral que no tienen coste para la empresa, "pero sí repercuten en la vida de los trabajadores".