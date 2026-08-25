Subastan un local comercial de 216 metros cuadrados desde 8.754,39 euros hasta el 7 de septiembre

La subasta del local comercial estará disponible hasta el 7 de septiembre de 2026 Agencia Tributaria

El portal de subastas de la Agencia Tributaria es una alternativa espectacular para encontrar tanto viviendas a buen precio, como locales comerciales, fincas rústicas, garajes, trasteros o solares, entre otros, a los que darles una segunda vida sin desembolsar una gran cantidad de dinero al inicio.

En este contexto, en Allariz (Ourense), se ha lanzado la subasta de un local comercial de 216 metros cuadrados que parte de una puja mínima de 8.754,39 euros, y cuya valoración es de 87.543,93 euros.

Local comercial con 100% de titularidad

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha puesto en subasta un local comercial situado en Allariz, en la provincia de Ourense, que destaca especialmente por la diferencia entre su valor de tasación y el precio de salida. El inmueble se encuentra en la Rúa Godalla, número 23, y cuenta con una superficie de 216 metros cuadrados.

La valoración del local asciende a 87.543,93 euros, mientras que la puja mínima se ha fijado en 8.754,39 euros. Esto supone que el importe inicial equivale aproximadamente al 10% de su valor de tasación, por lo que es una opción especialmente llamativa para inversores que quieran disponer de un amplio local comercial.

Interior del local comercial a subasta en Allariz (Ourense) Agencia Tributaria

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 7 de septiembre, por lo que los interesados todavía disponen de margen para consultar las condiciones y presentar sus ofertas. El derecho que se subasta corresponde al pleno dominio del inmueble, con un porcentaje de titularidad del 100%.

Según la descripción, se trata de la finca número dieciséis-dos, situada en la planta baja del bloque II y destinada a local comercial, con acceso directo desde la Rúa Godalla. El espacio linda con las zonas de acceso, la propia calle, un portal y otros elementos del inmueble. Su porcentaje de participación en los elementos comunes es del 7,78%.

No obstante, hay que tener en cuenta que el local figura con la calificación definitiva de Vivienda de Protección Oficial, correspondiente al expediente E 32/1/0044/87, por lo que es fundamental comprobar las condiciones. Su referencia catastral es 9412901NG9791S0012MT y su código registral 32001000249061.