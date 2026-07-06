Estos son los barrios de Vigo donde más ha subido el alquiler en el último año

El alquiler sigue tensionando el mercado residencial de Vigo, aunque no lo hace con la misma intensidad en todas las zonas de la ciudad. Los últimos datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio 2024, sitúan el alquiler medio mensual en el municipio en 581 euros, frente a los 555 euros registrados un año antes.

La diferencia supone una subida interanual del 4,68% y confirma una tendencia al alza que afecta prácticamente a todo el mapa urbano vigués. La estadística, que combina información de renta y catastro, permite conocer el alquiler medio mensual, el precio por metro cuadrado, los días medios de arrendamiento, el valor de referencia y la rentabilidad bruta, con desglose por código postal en los municipios con más de 20.000 viviendas arrendadas.

El dato más llamativo en Vigo es que la mayor subida no se produce en el centro ni en las zonas tradicionalmente más caras, sino en el entorno de Comesaña-Matamá. En el código postal 36213, el alquiler medio pasó de 550 euros mensuales en 2023 a 583 euros en 2024, lo que representa un incremento del 6%. Es la mayor subida porcentual entre las zonas viguesas con datos comparables en ambos ejercicios.

Este área, más residencial y periférica que otras zonas de la ciudad, refleja una de las dinámicas que se está viendo también en otros mercados: el encarecimiento se extiende más allá de los puntos céntricos y alcanza zonas donde hasta hace poco los precios eran más contenidos.

Muy cerca de ese incremento se sitúa el código postal 36204, que agrupa San Xosé Obreiro, Sárdoma, Casablanca y Calvario. En esta zona, el alquiler medio subió de 541 a 573 euros mensuales, un 5,91% más en solo un año. También por encima del 5% aparece Lavadores-Fátima, correspondiente al código postal 36206, donde las rentas pasaron de 502 a 529 euros, con un aumento del 5,38%.

Son zonas con un perfil muy residencial, bien conectadas con el resto de la ciudad y tradicionalmente más asequibles que el centro, lo que puede estar empujando la demanda hacia ellas en un contexto de precios altos.

El Centro, la zona más cara pero no la que más sube

El incremento también se deja notar en otras áreas de la ciudad. En Casco Vello, el alquiler medio pasó de 565 a 593 euros, un 4,96% más. En Coia-Freixeiro, la renta media avanzó desde 529 a 553 euros, un 4,54%.

En O Castro, una de las zonas con alquileres más elevados de Vigo, el precio medio subió de 603 a 630 euros, con un incremento del 4,48%. También Teis registró una subida significativa, al pasar de 474 a 495 euros, un 4,43% más, aunque sigue figurando entre las zonas más asequibles de la ciudad en términos absolutos.

El encarecimiento es algo más contenido en otras áreas. En el entorno de Travesas, Plaza de la Independencia, Camelias y Pi y Margall, el alquiler medio pasó de 574 a 599 euros, lo que supone un aumento del 4,36%.

La zona más cara de Vigo continúa siendo la de Centro-Areal-Teis; aquí, el alquiler medio alcanzó los 689 euros mensuales en 2024, frente a los 663 euros del año anterior. La subida fue del 3,92%, inferior a la media municipal, pero suficiente para consolidar este ámbito como el de mayor precio medio de la ciudad.

Subidas moderadas

En el lado contrario, la subida más moderada se registró en Coia, código postal 36209, donde el alquiler medio pasó de 564 a 578 euros mensuales, un incremento del 2,48%. Le siguen Alcabre-Navia y Sárdoma-Lavadores, ambas con una subida del 2,98%. En el primer caso, la renta media pasó de 638 a 657 euros, mientras que en el segundo avanzó de 504 a 519 euros.

También se mantiene por debajo de la media viguesa el entorno de San Paulo, Casablanca, Calvario y Lavadores, con una subida del 3,12%, hasta situarse en 528 euros mensuales.

Según estos datos, el alquiler medio más alto se localiza en Centro-Areal-Teis, con 689 euros, seguido de Alcabre-Navia, con 657 euros, y O Castro, con 630 euros. En el otro extremo se sitúan Teis, con 495 euros, Sárdoma-Lavadores, con 519 euros, y Cabral-Lavadores, con 522 euros, aunque este último código postal no permite una comparación homogénea con 2023 porque no aparece en el desglose del ejercicio anterior.

En conjunto, Vigo cerró 2024 con 23.877 viviendas habituales arrendadas declaradas y un alquiler medio de 581 euros al mes, frente a las 23.465 viviendas y los 555 euros del año anterior.