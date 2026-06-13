Ya entró en vigor: la comunidad puede exigir a un vecino retirar o cambiar de sitio el aire acondicionado

Este último episodio de calor está dejando temperaturas por encima de los 35 ºC en algunas áreas del sur de Galicia. Como no siempre es posible escaparse a la playa, muchas personas recurren al aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas.

Este electrodoméstico es vital durante la temporada estival para combatir el calor extremo. No obstante, su instalación o, más bien, la ubicación elegida para la unidad exterior del aparato puede generar un conflicto en algunas comunidades de vecinos.

¿Se puede instalar un aire acondicionado sin el permiso de los vecinos?

En Galicia, al igual que en el resto de España, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula la instalación de aparatos de aire acondicionado por parte de vecinos. En realidad, la norma no lo establece de forma expresa; sin embargo, una interpretación del artículo 7 podría llevar esa inclusión.

"El propietario podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario", establece la LPH.

En un primer momento podría parecer que la instalación de este aparato puede llevarse a cabo sin mayores inconvenientes. Sin embargo, esta actuación supone una alteración de un elemento común del edificio.

Por ello, de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal, cualquier modificación de esta naturaleza debe ser sometida a la consideración y aprobación de la Junta de Propietarios.

En algunos casos no basta con obtener la autorización de la comunidad. La normativa municipal puede establecer limitaciones o condiciones específicas para la instalación de elementos en las fachadas o en las cubiertas de los edificios.

En este sentido, uno de los puntos más conflictivos no suele ser la instalación del aire acondicionado en sí, sino la ubicación de la unidad exterior. Por motivos estéticos, muchas comunidades prohíben su colocación en la fachada principal.

Asimismo, el artículo 7 de la LPH establece que las actuaciones realizadas por los propietarios no deben causar perjuicios al resto de vecinos.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona ordenó la retirada o reubicación de una unidad exterior que expulsaba aire caliente hacia la terraza de una vivienda colindante, al considerar que ocasionaba un perjuicio al propietario afectado.

"Según declaró el vecino afectado, durante el verano la temperatura en su terraza era insoportable, ya que el calor que desprendía el aparato se unía al ya de por sí sofocante clima", explica Jesús Prieto, colaborador del portal inmobiliario Idealista.

Finalmente, la Audiencia de Tarragona confirmó la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de El Vendrell que daba la razón a la comunidad y ordenaba retirar o reubicar la máquina.