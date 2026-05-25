El municipio más turístico de Galicia contará con una nueva urbanización: 63 viviendas a 5 minutos de Sanxenxo
Pendiente de la licencia de obra, todas las viviendas contarán con terraza, garaje y trastero, y habrá una zona común con piscina y área de recreo infantil
Las promociones de obra nueva se han convertido en una de las principales opciones para quienes buscan adquirir una vivienda en propiedad. Sin embargo, gran parte de estos proyectos presentan precios elevados, al alcance de muy pocos. Urbanizaciones y edificios con zonas comunes, terrazas, piscina, garaje y trastero y acabados de alta calidad forman parte de una oferta cada vez más exclusiva.
Un ejemplo de ello es Camiño do Mar, una promoción de obra nueva ubicada en Portonovo,Sanxenxo (Pontevedra), que ya dispone del suelo en propiedad y está pendiente de recibir la licencia de obra. Este exclusivo complejo residencial contará con 63 viviendas diseñadas con todo tipo de comodidades y servicios.
63 viviendas de hasta 3 dormitorios
Residencial Camiño do Mar es una exclusiva promoción situada en Portonovo, Sanxenxo, una de las ubicaciones más demandadas de las Rías Baixas tanto para vivir como para disfrutar de una segunda residencia a un paso del mar.
El proyecto pretende ofrecer viviendas modernas, eficientes y funcionales, en un entorno tranquilo y bien conectado, que todos los veranos recibe gran afluencia de turismo de todas partes de España, lo que convierte a Camiño do Mar en una oportunidad muy interesante tanto como vivienda habitual como segunda residencia.
ORA Inmobiliaria se encarga de esta promoción que contará con 63 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos ellos diseñados con distribuciones prácticas y luminosas, amplias terrazas a partir de 15 m2, plaza de garaje y trastero incluidos.
Además, Camiño do Mar dispondrá de todo tipo de zonas comunes, incluyendo piscina, salón comunitario, amplias zonas ajardinadas y área de recreo infantil, creando un entorno ideal tanto para familias como para quienes buscan tranquilidad y calidad de vida cerca de la playa.
La ubicación es uno de sus grandes atractivos. Se encuentra a tan solo cinco minutos caminando de la playa de Baltar y muy próximo al centro de Sanxenxo, con todos los servicios necesarios al alcance: supermercados, restaurantes, ocio, puerto deportivo y zonas comerciales.
Todas las viviendas se entregarán con Certificación Energética A, garantizando un menor consumo energético, mayor confort térmico y un importante ahorro económico.
Además, tiene una conexión perfecta con la vía rápida do Salnés (AG-41), que permite acceder cómodamente a Pontevedra, Vigo y otros puntos de Galicia durante todo el año.
Actualmente, la promoción se encuentra con la licencia de obra solicitada. En Idealista indican que los precios parten de los 273.000 euros por un apartamento de un dormitorio, pero en el propio portal inmobiliaria especifican que estos son orientativos y que "están sujetos a cambios según la redacción del proyecto y otros condicionantes".
De esta forma, lo más recomendable es que todas las personas interesadas se pongan en contacto con ORA Inmobiliaria para consultar todas las dudas sobre la disponibilidad y precios de estos lujosos apartamentos al lado del mar que cuentan con todas las comodidades y servicios.