La viguesa Pescapuerta compra Congelados Llinares, líder andaluza en distribución para hostelería

La pesquera viguesa Pescapuerta busca posicionarse como una de las empresas líderes del ámbito de distribución de congelados a nivel nacional. Por ello, la compañía ha confirmado la compra de Congelados Llinares, líder en Andalucía en reparto de productos congelados al sector HORECA (hostelería, restaurantes y caterings), con sede social en Algeciras

Con esta operación, Pescapuerta refuerza "la posición de liderazgo que ya ejerce a través de su filial ELMAR en el norte y centro de España", según han recalcado fuentes de la compañía. Esta adquisición permite a Pescapuerta consolidarse comercialmente en Andalucía y disponer de centros logísticos de última generación en el ámbito de Algeciras y Málaga.

En el ejercicio 2025, el Grupo Pescapuerta alcanzó unas ventas totales de 334 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior. En el año 2026 estima que llegará a los 400 millones de facturación, incluyendo ya la nueva adquisición de Congelados Llinares, como recuerda Europa Press.

Pescapuerta, fundada en los años 40, emplea actualmente a 1700 trabajadores y, según ha señalado la empresa, "el incremento de las ventas ha estado impulsado por la evolución positiva" de sus dos líneas estratégicas, que son el negocio tradicional como armadora (que continúa siendo el pilar fundamental de su actividad) y el fortalecimiento de su canal de distribución orientado al sector HORECA.

Por otra parte, la empresa ha señalado que mantiene unos "muy bajos niveles de endeudamiento", lo que le permite ser "líder del sector en lo que a solvencia financiera se refiere", y puede así combinar su crecimiento con la realización de "importantes inversiones". Actualmente, exporta más de un 45% de sus ventas y comercializa sus productos en más de 70 países, entre ellos Croacia, Italia, Portugal, Francia, Japón, Eslovenia, Jordania o China.