Lidl abre su nueva tienda de Sanxenxo tras una inversión de 5,4 millones

El establecimiento incrementa en un 60% las dimensiones de la sala de ventas del centro actual y pone a disposición de los clientes cerca de 40 plazas de aparcamiento más

Lidl abrió este viernes 10 de julio su nueva tienda de Sanxenxo, ubicada en el Parque Empresarial de Nantes, un establecimiento que sustituye al que hasta ahora venía funcionando en la zona de Vinquiño.

La cadena ha destinado una inversión de 5,4 millones de euros para la construcción del nuevo supermercado, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Entre las principales novedades destaca el incremento del 60% en la superficie de venta, que pasa de los 953 metros cuadrados del anterior establecimiento a más de 1.530 metros cuadrados.

También aumenta la capacidad del aparcamiento, que contará con 118 plazas, 39 más que en la tienda de Vinquiño. Además, el nuevo centro incorpora cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, un servicio del que no disponía el anterior supermercado.

El establecimiento abrirá de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas, e incorpora medidas de eficiencia energética, como la instalación de 535 metros cuadrados de paneles solares destinados a favorecer el autoconsumo.

Doce nuevos empleos

La nueva tienda contará con una plantilla de 26 trabajadores, de los que 12 corresponden a puestos de nueva creación, reforzando así la presencia de Lidl en Galicia y su contribución a la generación de empleo directo.

La compañía también destaca el impacto de la obra en el empleo indirecto gracias a la participación de empresas gallegas. La ingeniería viguesa Capitel ha liderado los trabajos técnicos, mientras que la constructora Oreco, también con sede en Vigo, se ha encargado de la ejecución del proyecto.

Cuatro actuaciones en seis meses en Galicia

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, señala que la apertura de la nueva tienda de Sanxenxo "culmina medio año de intenso trabajo", con cuatro actuaciones que han permitido a la compañía abrir nuevos establecimientos en municipios donde no tenía presencia, como Narón y Poio, además de renovar por completo los supermercados de Sanxenxo y Ferrol.

De cara a los próximos meses, la cadena continuará con su plan de expansión en Galicia. Entre los proyectos previstos para 2026 figuran la construcción de un nuevo establecimiento en Cee, cuya apertura está prevista antes de que finalice el año, así como la ampliación y mejora de la tienda de Carballo.

"En resumen, estamos ante seis intervenciones que refuerzan firmemente nuestra huella en Galicia, que planificamos complementar con trabajos en otros territorios en próximos ejercicios", afirma Herrá, quien destaca además "el protagonismo de la provincia de Pontevedra en el plan de expansión de la compañía este 2026", tras la apertura de Poio el pasado 19 de junio y la renovación integral del supermercado de Sanxenxo.