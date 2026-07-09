Ikea prepara un nuevo plan de expansión en España: ¿nueva tienda en Vigo?

Ikea prepara ampliar su dominio en el mercado español. La compañía busca expandirse por todo el Estado y consolidar España como uno de sus mercados prioritarios a nivel mundial.

El objetivo de la empresa es abrir 15 nuevas tiendas en los próximos cuatro años, por lo que se encuentra en búsqueda activa de localizaciones para desplegar su nuevo plan. La inversión total asciende a 50 millones de euros.

Ante esta circunstancia, Vigo se posiciona como una de las ciudades candidatas, ya que la urbe olívica no cuenta con una tienda de grandes dimensiones de la marca sueca. Ikea pretende crear 515 nuevos puestos de trabajo en toda España con este movimiento.

Ahora bien, la apertura de una nueva tienda de Ikea en Vigo depende de las características del nuevo formato de la empresa. Busca locales de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados de expansión, de una sola planta y situado en parques comerciales.

Así, las afueras de ciudades de más de 100.000 habitantes se posicionan con más posibilidades. Además, deberán ser espacios listos para entrar y con zona de descarga.

Ikea ha informado en una nota de prensa distribuida este jueves que se encuentra en búsqueda activa de localizaciones. "Está ya abierta la oportunidad de ofrecer a Ikea instalaciones que cumplan con estas características a través del correo: ikea.expansion.es@ingka.ikea.com", han informado.

Nuevo formato de tienda

Ikea busca expandir su nuevo formato de tienda a nivel global, ya explorado en la apertura de tiendas desde 2023. Granada, Torrejón, Leganés, Gasteiz y Girona son ejemplo de ello.

"Ambición de transformar la forma en que nos expandimos con mayor velocidad y un menor coste mediante la creación de nuevas formas de trabajar y soluciones escalables y de esta forma poder seguir bajando los precios de nuestros productos", ha afirmado el director de Expansión de Ikea, Andreas Berg.

En concreto, cada tienda tiene un diseño compacto con miles de productos básicos para el hogar, una selección de alimentación, servicios de planificación sencillos y opciones en la tienda para hacer pedidos, con entrega o recogida flexibles.

Este nuevo formato ofrecerá una mayor accesibilidad a los productos de IKEA, con una gama de 2.000 productos disponibles para compra inmediata.