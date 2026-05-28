Eloy García y su directiva seguirán al frente de Conxemar durante cuatro años más

Conxemar ha celebrado este jueves en Vigo una Asamblea General Extraordinaria en la que la actual junta directiva ha quedado revalidada para cuatro años más. De este modo, Eloy García Alvariza (Galfrío) continuará como presidente, cargo en el que lleva desde su primera elección en 2022.

Además, como recoge Europa Press, Ruy Andrade (Pereira) y Constante Freire (Buenapesca 97) continuarán en el cargo de vicepresidente y secretario de la organización, respectivamente. La Junta Directiva mantiene también la lista actual de dieciséis vocales representantes.

Estos son: Ricardo Fernández (Confremar), Isabel Cañas (Congalsa), José María Rubio (Congelados Gil), Jacinto Rodríguez (Dimarosa), Juan Manuel Freire (Freiremar), José Aller (Frinsa), José Javier Fernández (Froxá), Jorge Escudero (Grupo Nueva Pescanova), Alberto Freire (Iberconsa), Daniel Lorente (La Sirena), Paco García (Mariscos Castellar), Rafael Pauner (Pasapesca), Juan Videla (Pescados Videla), Sofía Puerta (Pescapuerta), Diego Montero (Profand) y Borja Tenorio (Wofco).

La revalidación de la actual directiva "permitirá a Conxemar dar continuidad a la hoja de ruta marcada en los últimos años, manteniendo su labor de representación y apoyo a las empresas asociadas y reforzando el posicionamiento del sector de productos del mar congelados en el ámbito nacional e internacional", indica la asociación en un comunicado.

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura Conxemar, con sede en Vigo, representa al conjunto del sector de congelados y defiende los intereses de más de 250 asociados, con una facturación anual que alcanza los 12.250 millones de euros, con más de 21.000 trabajadores.