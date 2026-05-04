"Citas rápidas" para conseguir trabajo en O Porriño (Pontevedra): así será el foro "Conecta Talento"

El Concello de O Porriño organizará el próximo 19 de mayo el foro de empleo y desarrollo empresarial "O Porriño Conecta Talento", una jornada orientada a dinamizar el mercado laboral local conectando a grandes empresas implantadas en Galicia con profesionales, estudiantes y personas en búsqueda activa de nuevas oportunidades.

Más que como una feria de empleo convencional, este encuentro nace con un formato ágil y participativo, con espacios de entrevistas, networking, orientación formativa y actividades diseñadas para acercar el talento a las empresas.

Una de las principales novedades será el "Talent Pitch", bajo el lema "Tu talento en dos minutos", en el que los candidatos podrán presentar sus competencias ante un jurado que valorará en directo cada intervención. En esta primera edición, Abanca será la empresa encargada de evaluar a los participantes y acudirá con una oferta de trabajo firme.

Los interesados ya pueden enviar sus currículos a conecta.talento@oporrino.org y, tras las exposiciones iniciales, los tres perfiles mejor valorados accederán directamente a una entrevista con la entidad. Además, otros candidatos que resulten de interés podrán ser invitados a continuar en el proceso de selección.

El foro contará también con un "Talent Hub", que facilitará el contacto directo entre candidatos y cerca de medio centenar de empresas con procesos de selección abiertos, así como con una zona específica de networking, talleres prácticos sobre motivación y búsqueda de empleo, conferencias inspiradoras y sesiones con responsables de Recursos Humanos.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha destacado que el objetivo no es solo atraer asistentes, sino "acercarlos a su futuro", subrayando la apuesta del gobierno local por el empleo, la formación, el emprendimiento y el tejido empresarial en un municipio que cuenta con 2.200 empresas, 3,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y uno de los PIB más altos de Galicia.