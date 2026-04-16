Abre en O Porriño (Pontevedra) un supermercado Eroski City: abierto de lunes a sábado

Abre en O Porriño un supermercado Eroski City, una de las marcas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado, situado en la calle Domingo Bueno, número 12, estará abierto en horario de 09:15 a 21:45 horas, de lunes a sábado.

El establecimiento, que hasta ahora operaba bajo la marca Eroski Center, cuenta desde hoy con un espacio más amplio con secciones de frescos de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería en formato de autoservicio, además de bollería a granel. El supermercado suma cerca de 10.000 referencias de marcas líderes, propias y productos locales.

"Este Eroski City de Porriño responde a un nuevo modelo de tienda que ofrece a nuestros clientes de la zona productos de primera calidad en un formato sencillo de preparar, adaptándonos a las nuevas necesidades de los consumidores", destaca el director de Supermercados, Hipermercados y Gasolineras Eroski en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez.

La tienda dispone de una sala de ventas de 551 metros cuadrados y aparcamiento propio con 55 plazas, así como servicio a domicilio. Los clientes pueden seguir disfrutando de ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras.