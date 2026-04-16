Abre en O Porriño (Pontevedra) un supermercado Eroski City: abierto de lunes a sábado

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Abre en O Porriño (Pontevedra) un supermercado Eroski City: abierto de lunes a sábado

Se encuentra situado en el número 12 de la calle Domingo Bueno

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Abre en O Porriño un supermercado Eroski City, una de las marcas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado, situado en la calle Domingo Bueno, número 12, estará abierto en horario de 09:15 a 21:45 horas, de lunes a sábado.

Nuevo Eroski Center de Travesía de Portanet, en Vigo.

El establecimiento, que hasta ahora operaba bajo la marca Eroski Center, cuenta desde hoy con un espacio más amplio con secciones de frescos de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería en formato de autoservicio, además de bollería a granel. El supermercado suma cerca de 10.000 referencias de marcas líderes, propias y productos locales.

"Este Eroski City de Porriño responde a un nuevo modelo de tienda que ofrece a nuestros clientes de la zona productos de primera calidad en un formato sencillo de preparar, adaptándonos a las nuevas necesidades de los consumidores", destaca el director de Supermercados, Hipermercados y Gasolineras Eroski en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez.

La tienda dispone de una sala de ventas de 551 metros cuadrados y aparcamiento propio con 55 plazas, así como servicio a domicilio. Los clientes pueden seguir disfrutando de ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras.