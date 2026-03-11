Empresas gallegas y Puerto de Vigo analizan la planificación estratégica ante riesgos y crisis internacionales

El Clúster da función loxística de Galicia y la Autoridad Portuaria de Vigo celebraron este miércoles la segunda edición de la Cápsula Formativa sobre Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio; una iniciativa dirigida a empresas asociadas al Clúster y a miembros del ecosistema portuario vigués.

La sesión fue presentada por el presidente del Clúster da función loxística de Galicia, Xoán Martínez, quien destacó la línea de trabajo de la entidad impulsando iniciativas orientadas a que Galicia esté preparada para un nuevo escenario internacional. En este sentido, destacó la continuidad de negocio como una gran oportunidad para el desarrollo de iniciativas industriales que necesitan de este tipo de garantías. "Esta oportunidad se sustenta en factores como nuestra posición alejada de fronteras conflictivas y nuestra proximidad a las principales rutas atlánticas, con unos puertos con abrigo natural que permiten la operativa 365 días al año", explicó.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, destacó el papel del puerto como nodo estratégico del comercio internacional y la importancia de la coordinación entre todos los actores del ecosistema logístico-portuario. "El Puerto de Vigo está demostrando una gran resiliencia y capacidad de respuesta ante las crisis

actuales, ya sea por el cambio climático o las tensiones geopolíticas", señaló.

Asimismo, Botana hizo un llamamiento a empresas y puertos para que integren la gestión de crisis como un elemento prioritario: "Vivimos en un entorno de cambios brutales que nos exige una capacidad de adaptación, con una respuesta

inmediata". Para el presidente, la preparación es la única vía para evitar el colapso de las cadenas de suministro y proteger la competitividad del sector.

Claves para anticipar y gestionar una crisis

La jornada se desarrolló en un contexto en el que las cadenas logísticas internacionales atraviesan un periodo de elevada incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas -especialmente en Oriente Medio-, que están generando riesgos e incidencias, obligando a empresas y operadores a reforzar sus mecanismos de anticipación y respuesta. A este escenario se suman el apagón eléctrico registrado hace casi un año, los episodios meteorológicos extremos o los incendios del pasado verano.

Por este motivo, la cápsula formativa reunió a varios especialistas en gestión de riesgos y continuidad de negocio, que abordaron tanto el marco conceptual como la aplicación práctica de estas herramientas en el ámbito empresarial. El director de Gerencia de Riesgos en WTW, Fernando Redondo, subrayó la importancia de los planes de continuidad y los estándares internacionales. Rafael José de Espona analizó la relevancia estratégica de los Puertos Atlánticos Gallegos y

su conexión con Klaipėda (Lituania). La directora asociada de WTW, Inma Ramírez, explicó cómo diseñar un Plan de Continuidad de Negocio eficaz, desde la evaluación de impactos hasta la recuperación operativa.

Los expertos coincidieron en que la continuidad de negocio requiere planificación, procedimientos claros, coordinación efectiva entre equipos y pruebas periódicas mediante simulacros.