La Zona Franca de Vigo avanza en la rehabilitación de la antigua casa de Praza da Petanca de Redondela (Pontevedra), un inmueble "icónico" que albergará el nuevo Centro de Negocios y Vivero de Empresas. El Consorcio sacará a licitación este proyecto en el primer semestre de este año.

Tras recibir el informe positivo de Patrimonio, el trámite que faltaba para poder avanzar en la rehabilitación, Zona Franca y Redondela esperan dar el último paso antes de verano para construir este complejo de emprendimiento. El Consorcio ha solicitado la licencia de obra al Concello de Redondela y, una vez obtenida, licitará las obras, que comenzarán a final de año.

Según ha detallado Zona Franca, este centro se unirá a la red de viveros del Consorcio en la provincia, como los que ya dispone en O Porriño, Nigrán, Vigo o Baiona. El objetivo del inmueble será dar respuesta a la demanda del tejido empresarial y facilitar un mayor y mejor servicio a las personas emprendedoras.

Cabe recordar que esta institución dependiente del Gobierno de España asumirá el coste del futuro Centro de Negocios con una inversión estimada de 1,3 millones de euros. La redacción del proyecto ha estado a cargo de la UTE formada por Díaz y Díaz Arquitectos S.L.P. y Castroferro Arquitectos S.C.P..

La iniciativa, que atenderá a los estándares de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, tendrá salas de reuniones, salas de usos múltiples para coworkings, o espacios para contenido cultural/expositivo, entre otras instalaciones.

"Referentes en todo el Estado"

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades (PSOE), ha recordado la experiencia del Consorcio "con viveros, incubadoras y aceleradoras de start-ups que actualmente son referentes en todo el estado". Así, se mostró optimista "con la gran oportunidad que se les da a las personas emprendedoras y la capacidad de atracción de Redondela como centro empresarial".

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas (PSOE), ha destacado que es "muy buena noticia para el Concello y para toda la ciudadanía de Redondela". "Este vivero supondrá un impulso para los nuevos emprendedores, las pymes y las empresas".

Firma del convenio entre Concello y Zona Franca Zona Franca de Vigo

La Zona Franca ha asegurado, además, que seguirá colaborando con el municipio en la dinamización de las instalaciones una vez finalicen las obras del Centro de Negocios. También presentará los proyectos incubados a sus programas de aceleración, aunque será el Concello quien asuma la gestión del Vivero, fije los criterios de acceso y se encargue del mantenimiento del edificio.