Los empresarios de Pontevedra piden potenciar Peinador e insisten en la urgencia de la Alta Velocidad

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha resaltado la necesidad de "potenciar" el aeropuerto de Vigo con nuevas rutas y conexiones con los "principales hubs", de acelerar la Alta Velocidad para reducir los tiempos con Madrid y avanzar en la Salida Sur y ha mostrado su preocupación por el aumento del absentismo laboral.

Estas son algunas de las conclusiones del encuentro anual con los medios de comunicación en el que el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha celebrado los resultados económicos del cierre del ejercicio 2025 y ha puesto en valor el trabajo de la actual directiva, cuando se cumplen 11 años de mandato.

Cebreiros ha hecho un repaso a la situación económica actual en España, con unos datos macroeconómicos que presentan un "escenario positivo", al ser el país europeo con más crecimiento, aunque "sostenido", mientras que en países como China, India y Brasil es "vertiginoso", lo que afecta a la "competitividad" de la zona europea.

Entre los retos principales para el país en este 2026, desde la CEP señalan cinco: la polarización de la sociedad; la escasez de talento y mano de obra, entendida como la fuga a otros países de un talento que luego no se reincorpora al ámbito empresarial; la protección social insuficiente ante el alto coste de la vida; la deuda estatal, que se ha reducido en el último año; y el desempleo.

Absentismo

En el ámbito laboral, el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra ha puesto el foco en el absentismo, que afecta especialmente a las microempresas, con 9 trabajadores o menos, por el coste que supone. Cebreiros ha matizado que en el caso de las bajas autorizadas por un facultativo, hay un "alargamiento" del tiempo sin trabajar debido a la imposibilidad del sistema de salud y de las mutuas de realizar pruebas necesarias en un plazo menor.

"Esto no lo puede pagar la empresa, porque son 16.000 millones al año, con un coste igual para el Estado, y ese peso no puede recaer sobre nosotros", ha declarado y ha manifestado la necesidad de que tanto las mutuas como la sanidad encuentren una solución a este problema.

En el caso del absentismo injustificado, ha remarcado que se producen sobre todo "los lunes, y van descendiendo durante la semana" y ha denunciado que las empresas "no tienen los instrumentos necesarios para luchar" contra él.

En este sentido, también ha explicado que el aumento del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) se ha negociado entre sindicatos y Gobierno central, sin permitir a los empresarios sentarse en esa mesa de negociación, por lo que se llegan a unos acuerdos "sin atender a la realidad de los diferentes sectores o territorios".

Mejora de infraestructuras

Cebrerios también ha manifestado la necesidad de mejorar las conexiones y las infraestructuras de la provincia de Pontevedra. "No puede ser que Vigo tenga un acceso por una vía limitada a 60 kilómetros por hora", ha denunciado sobre la A-55, al tiempo que ha hecho referencia al "preocupante" estado de esta y otras carreteras de la provincia, así como la conexión con Benavente.

Además, ha reiterado la petición histórica de la liberalización de los peajes de la AP-9, que "penalizan directamente la competitividad" de las empresas gallegas.

La Alta Velocidad, tanto para pasajeros como para mercancías, es otra de las prioridades para la CEP. Su presidente ha demandado la reducción de tiempos con Madrid, algo que siempre han apoyado incondicionalmente sea cual sea la fórmula, y la Salida Sur para conectar Vigo con Oporto.

"No se entiende que el Eje Atlántico, que no solo depende de la provincia, sino de incluso el norte de Portugal, encadene todos estos retrasos y sea el gran olvidado", ha denunciado.

Para Cebreiros, el gobierno portugués está "muy decidido" a llevarla a cabo, mientras que en el Ejecutivo español observa menos implicación, aunque se trata de una conexión que tiene que llegar "lo antes posible". "Tenemos que ir todos a una, no es cuestión de colores políticos, pero es cierto que no estamos alineados", ha lamentado.

El presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra también ha resaltado la necesidad de "potenciar" el aeropuerto de Peinador, con el objetivo de lograr nuevas rutas que conecten la provincia con ciudades como Milán o Londres, además de aumentar las frecuencias con Madrid y Barcelona.

2025

El presidente de la CEP ha anunciado que el cierre previsto para 2025 supone unos resultados superiores al 60% y un presupuesto para 2026 de más de 2 millones de euros, un 8,9% al del año pasado. La Confederación está formada por 56 asociaciones a las que se han incorporado a su Consejo Asesor AT Press, Diaphanum y Previsonor.

Además, ha asistido en representación institucional a 110 encuentros a lo largo del año con representantes internacionales, nacionales, autonómicos y entes locales. En este 2025, mantuvieron 84 reuniones con órganos directivos (CEG, CEOE Y CEPYME) con el objetivo de establecer prioridades y líneas de actuación comunes. Además, se asistió a 270 comisiones de otras organizaciones empresariales, entidades públicas y privadas, se negociaron 30 convenios colectivos, y se promovieron 360 reuniones con agentes sociales.

Desde la Confederación también se ha resaltado la formación a las empresas asociadas y la apuesta por el fomento de la igualdad, con la celebración del V Foro Empresarial pola Igualdade

En lo referido a Prevención de Riesgos Laborales, se realizaron 14 acciones formativas y 647 horas de formación para 252 participantes. Paralelamente, se llevaron a cabo 2 campañas a lo largo del año de sensibilización y difusión de hábitos saludables en el trabajo y en la vida diaria.

Además, la última convocatoria del Programa Integrado de Emprego desarrollada en la CEP culminó con un 60% de inserción laboral de sus participantes. El éxito de las 810 horas de formación impartidas resultaron en la firma de 75 contratos a lo largo del programa. En este sentido, el Servicio de Orientación Laboral realizó 956 entrevistas durante 2025.