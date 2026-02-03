La viguesa Gradiant liderará un disruptivo proyecto europeo que creará sistemas fotónicos autónomos

El centro tecnológico TIC de referencia de Vigo y Galicia, Gradiant, será la entidad encargada de liderar un proyecto europeo pionero que aspira a revolucionar la tecnología fotónica mediante el desarrollo de sistemas autónomos y de alta eficiencia energética.

Bajo el nombre de bLOSSom, la iniciativa tiene como objetivo creardispositivos fotónicos autosuficientes, es decir: que no dependan de fuentes de energía externas para operar. De esta forma, se reducirá su consumo energético entre 100 y 1.000 veces, según la empresa viguesa.

Para conseguirlo, se integrarán tecnologías avanzadas de captación y gestión de energía que permiten almacenar y redistribuir la energía según las necesidades del sistema. Así, se podrá contribuir a un uso más sostenible de los recursos y a una disminución de los costes energéticos en sectores estratégicos.

"BLOSSom marca un paso decisivo hacia una nueva era de fotónica autosuficiente y energéticamente inteligente, capaz de transformar la forma en que la tecnología consume y gestiona la energía", ha señalado la responsable de Micro-Nanoelectrónica y Fotónica de Gradiant, Marta Castro, quien ha asegurado que se abre el camino a tecnologías más sostenibles.

El proyecto explorará distintos métodos de captación energética, desde materiales como el grafeno hasta sistemas moleculares inspirados en la fotosíntesis. Como parte de un consorcio europeo, el centro tecnológico aportará su experiencia en integración de sistemas fotónicos avanzados y gestión inteligente de energía.

Centros de datos, dispositivos portátiles, sensores médicos, sistemas ambientales y robótica industrial, entre otros, se podrán beneficiar de los resultados de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de casi tres millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (EIC, por sus siglas en inglés), a través de la convocatoria EIC Pathfinder Open 2025.