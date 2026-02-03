Treintayseis, primer medio de comunicación que se hace socio del Celta

El medio digital sobre Vigo y su área de influencia pasa a formar parte del Club Celta Empresas junto a otras entidades de referencia del área metropolitana viguesa

Treintayseis, el diario digital de referencia en información sobre Vigo y su área de influencia, ya forma parte del Club Celta Empresas, reforzando la red de entidades que integran el proyecto interempresarial del Real Club Celta.

La incorporación del medio supone un paso más en la apuesta del club por sumar socios comprometidos con la innovación, la calidad informativa y el impacto social. Treintayseis nació hace cinco años como un proyecto editorial impulsado por EL ESPAÑOL y conforma, junto a Quincemil, la delegación del grupo en Galicia.

Continúa la consolidación de Treintayseis

Treintayseis es el primer medio de comunicación de cualquier tipo que se hace socio del club de empresas del Celta, continuando su proceso de consolidación como diario digital de referencia en el sur de Galicia. Pasar a formar parte del Club Celta Empresas es un paso natural que se une a otras iniciativas recientes, como la asociación con el Círculo de Empresarios de Galicia, otra organización clave en Vigo y su área de influencia.

Este hito se une a otro reciente, la celebración en noviembre de 2025 del primer evento de Treintayseis en la ciudad, la primera edición de Green Thursday Vigo, que congregó a 80 personas en la sede del Círculo.

Desde el Club Celta Empresas destacan que la llegada de Treintayseis fortalece el proyecto de comunidad interempresarial, al sumar un socio alineado con los valores de compromiso con la información local de calidad, la innovación digital y el desarrollo del entorno.

Con esta incorporación, el Club continúa ampliando una red diversa de entidades que comparten visión, arraigo territorial y vocación de colaboración.