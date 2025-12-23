Empleados de Amazon se manifiestan en O Porriño (Pontevedra): tensión e intervención de la Guardia Civil Adrián Irago - Europa Press

Tensión en la jornada de huelga convocada por el comité de empresa del centro logístico de Amazon en O Porriño, con decenas de trabajadores que se han concentrado este martes a las puertas de la nave de la empresa a partir de las 10:00 horas.

Según informa Europa Press, los momentos más tensos se han vivido con la salida de furgones de reparto, lo que ha provocado la intervención de la Guardia Civil.

La manifestación fue convocada la semana pasada por el sindicato CIG, mayoritario en el comité, para protestar por las condiciones laborales "indignas" y la "sobrecarga" de trabajo, señalando que se abusa de la contratación parcial y fija discontinua, y se incurre en incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

Unas condiciones que se reflejan, según denuncian, en ritmos de trabajo "excesivos" por la "sobrecarga" derivada de la falta de personal, incumplimientos en seguridad y salud laboral, contratación precaria o jornadas en domingo "sin remuneración".

Además, ha señalado que la empresa conoce estas circunstancias pero "lleva meses" sin atender las demandas de los representantes de los trabajadores y sin aportar soluciones. Para la CIG, la empresa, que "obtiene año tras año beneficios millonarios", es "un claro ejemplo de precarización y explotación laboral".

"Su modelo de negocio va ligado precisamente a unas condiciones de trabajo indignas, en la perversa lógica de 'cuanto más robo, más gano'", ha denunciado el sindicato nacionalista.

Desde Amazon han defendido las condiciones de trabajo de su centro logístico de O Porriño (Pontevedra), reivindicado que sus empleados trabajan en un entorno "moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos".

En concreto, fuentes de la compañía han subrayado que los salarios que ofrece la empresa están por encima del convenio colectivo provincial del sector logístico, con un salario de entrada de más de 1.500 euros brutos mensuales "y beneficios valorados en miles de euros anuales como el seguro médico privado, seguro de vida, planes de pensiones o permiso parental ampliado y retribuido".

"Por otro lado, las personas trabajadoras de Amazon cuentan con oportunidades sólidas de desarrollo profesional y promoción interna", han añadido las mismas fuentes.