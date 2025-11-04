Stellantis Vigo presume de su taller CustomFit: ha 'personalizado' más de 127.000 vehículos este año

La planta de Stellantis en Vigo ha informado este martes de que su taller CustomFit, destinado a la transformación y personalización de vehículos, ha actuado en más de 127.000 vehículos en lo que va de 2025.

Según ha explicado el director de Calidad de la fábrica, Laudelino Laiz, se trata de un servicio cada vez más demandado y con más potencial que ofrece Vigo, que es una de las seis plantas de Stellantis en Europa que lo ofrece.

Desde su puesta en marcha en 2017, se ha ampliado el servicio, pasando de personalizar 26.580 vehículos en 2019 a 127.615 en hasta el mes de septiembre de 2025 y ha pasado de ocupar 560 metros cuadrados a 2.260.

Está especialmente demandado para furgonetas, principalmente en la adaptación para el manejo de carga, inclusión de elementos de protección, mobiliario de almacenamiento y vinilado y se hace tanto para flotas profesionales como para empresas más pequeñas. El precio, según los cambios, varía desde "unos cientos de euros hasta miles de euros".

Algunos de sus clientes son compañías de alquiler de vehículos, empresas de transporte o paquetería y empresas de suministros energéticos.

La importancia de este servicio se evidencia en el hecho de que más del 50 % de las furgonetas que se fabrican en Vigo pasan por el taller CustomFit. El hecho de que esté integrado en la propia planta permite garantizar los estándares de calidad y reducir los plazos de entrega.