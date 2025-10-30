La dueña de Mar de Frades adquiere la gallega Bodegas Godeval, cuna del godello

Zamora Company, propietaria de reconocidas marcas como Licor 43, Ramón Bilbao, Mar de Frades, Martin Miller's Gin, Lolea y Villa Massa, ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión al adquirir la mayoría del capital de la gallega Bodegas Godeval, una de las bodegas más emblemáticas y prestigiosas de la Denominación de Origen Valdeorras y cuna del Godello. Con esta operación, el grupo refuerza su apuesta por los vinos blancos premium y la variedad godello, ampliando su portafolio y su presencia internacional.​

La integración de Godeval permitirá a Zamora Company potenciar la posición de sus vinos blancos en el segmento de alta gama, apoyándose en la trayectoria y singularidad de una bodega referente en el renacimiento de la variedad godello en Galicia.

Hasta ahora, el grupo elaboraba vinos blancos de variedad verdejo y albariño a través de sus bodegas Ramón Bilbao (Rueda) y Mar de Frades (Rías Baixas). Pero con esta operación, con Godeval, incorpora la uva godello, una variedad autóctona gallega en plena expansión.

De hecho, Godeval, fundada hace casi 40 años, está considerada la pionera del resurgimiento del godello en Galicia y es una de las elaboradoras de referencia de esta variedad.

Según recoge Europa Press, para el presidente de Zamora Company, José María de Santiago, esta adquisición les permite "seguir ampliando su compromiso con el vino español de excelencia, y hacerlo de la mano de un proyecto pionero y emblemático".

Tras esta operación, mantendrán al equipo actual de la bodega, que lleva más de una década al frente del proyecto. De tal forma, continuará su fundador Honorato López Isla, como consejero de la sociedad; Araceli Fernández, directora de la bodega; y Ana Bartolomé, directora técnica de viticultura y enología, quien cuenta con el apoyo de su padre José Luis Bartolomé.

Apuesta por el exterior y la hostelería premium

Con esta adquisición, Godeval impulsará su capacidad internacional, su red de clientes de hostelería premium y su enfoque en sostenibilidad. Desde Zamora Company consideran que Godeval "complementa y refuerza" su división de vinos.

Con más de 50 hectáreas de viñedo propio distribuidas en 246 pequeñas parcelas sobre suelos de pizarra, Godeval representa la esencia del terruño valdeorrés. La Bodega produce actualmente 150.000 botellas anuales repartidas en cuatro referencias 100% godello, todas ellas de viñedo propios: Godeval, Cepas Vellas, Revival y Godeval 1986.

Esta bodega, además, es todo un ejemplo de sostenibilidad: genera parte de su energía mediante placas solares y apuesta por el uso de materiales reciclados. Una apuesta que planea reforzar con su oferta enoturística para compartir su historia, su paisaje y su vínculo con la uva godello.