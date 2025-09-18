EJASO abre nueva sede en Vigo y ficha a Jaime Carrera como nuevo director

EJASO da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Galicia con la apertura de una nueva sede en Vigo. El despacho se traslada a la Avenida García Barbón nº 7, 1D, y refuerza su equipo con la incorporación de Jaime Carrera Rafael como socio del área de Derecho Procesal y Concursal, quien asumirá además la dirección de la oficina.

"Este doble movimiento estratégico responde a la apuesta de EJASO por reforzar su presencia en territorios clave y seguir incorporando talento de primer nivel que aporte valor añadido a sus clientes. Vigo, como centro neurálgico del tejido empresarial gallego, se convierte en un enclave fundamental para la expansión del despacho, que ya cuenta con una destacada presencia en A Coruña", señala la firma en nota de prensa.

Carrera llega al proyecto con más de 23 años de experiencia en litigación compleja, reestructuraciones empresariales, refinanciaciones y concursos de acreedores. Su perfil, de reconocido prestigio en el ámbito procesal y concursal, refuerza el posicionamiento del despacho tanto a nivel regional como nacional.

“Siempre he pensado que, para que un despacho tenga verdadera fuerza en Galicia, debe estar en A Coruña y en Vigo. Hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Contar con un socio de la calidad de Jaime es un activo estratégico para la firma y para el futuro de EJASO en la región”, afirma Alberto López, socio de EJASO.

Por su parte, Jaime Carrera asegura: “Asumir la dirección de la sede de Vigo y sumarme a un proyecto con tanta proyección en Galicia es un reto apasionante. Estoy convencido de que podremos seguir creciendo y aportando soluciones de valor a nuestros clientes en el ámbito fiscal y concursal”.