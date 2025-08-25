Stellantis busca trabajadores en Vigo: estas son las condiciones y requisitos

Una operaria de Stellantis Vigo trabaja en el Sistema 2 de producción. Cedida

La empresa de recursos humanos Adecco ha comenzado un proceso de selección para la contratación de 300 operarios de producción para la planta de Stellantis Vigo, que se encargarán de realizar actividades de ensamblado de componentes del automóvil según los estándares de seguridad y calidad.

Según la oferta de empleo publicada, no es imprescindible contar con experiencia previa, aunque se valorará de manera positiva, y es necesario que se cuente con disponibilidad para incorporación inmediata y para trabajar en turnos rotativos mañana-tarde, en turno fijo de noche o en turno de fin de semana.

Otros requisitos valorables:

Disponibilidad para realizar una formación previa de 18 días laborables mediante un programa formativo en colaboración con la Xunta de Galicia.

Se valorará muy positivamente experiencia en puestos de producción en el ámbito industrial, especialmente en el sector de automoción.

Valorable experiencia como carretillero/a.

Deseable formación de grado medio o superior en automoción, mecánico/a, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, carrocería, electromecánico/a, etc.

El contrato se firmará directamente con Stellantis España.

El proceso de selección ya está en marcha. Aquellos interesados en formar parte del proceso, pueden inscribirse en este enlace.