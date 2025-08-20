Stellantis Vigo vuelve a suspender un turno este jueves a causa de los incendios

Vista de la Empresa Autoneum quemada por el fuego, en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La planta de Stellantis en Vigo volverá a interrumpir su trabajo a causa de los incendios y los problemas de las comunicaciones por carreteras, que siguen complicando los suministros. La empresa ha comunicado a los trabajadores que se suspenderá el turno de tarde del sistema 2 este jueves.

El sistema 2, que monta las furgonetas, estará parado este jueves por la tarde, y como ya sucedió este martes (con la producción suspendida también en el turno de tarde en ese mismo sistema), los talleres de Ferraje y Pintura adaptarán su actividad en ese turno para dar servicio a la fabricación de los kits SKD (sistema de envío de kits de piezas desmontadas parcialmente).

La previsión de la planta es recuperar la actividad normal en la fabricación de furgonetas en el turno de mañana del viernes.

Los problemas de aprovisionamiento se deben al incendio que afectó a la planta de Autoneum en A Rúa (Ourense) y a los problemas logísticos de transporte por las zonas afectadas por los fuegos.