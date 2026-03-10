Empresarias gallegas debaten en Vigo sobre el papel del liderazgo femenino en tejido empresarial

La quinta edición del Foro "Mujeres en la empresa actual y futura", reunió el pasado lunes en el Círculo de Empresarios de Galicia a empresarias, directivas y emprendedoras gallegas para reflexionar sobre el papel del liderazgo femenino en el presente y el futuro del tejido empresarial.

El encuentro, impulsado por el Círculo de Empresarios de Galicia junto a ABANCA, Empresarias Galicia, Executivas de Galicia y Sumamos, incidió sobre la creciente presencia de mujeres en puestos directivos en los últimos años. "Sin embargo, ese avance se frena cuando se observa la parte más alta del organigrama", destacaron en el foro.

Hoy solo el 18,5% de las empresas españolas tiene una mujer como CEO, una cifra que apenas ha cambiado en la última década.

Durante la apertura del foro, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, recordó que el talento y la preparación existen, pero que muchas trayectorias profesionales encuentran todavía una barrera justo antes de llegar a los puestos donde se concentran las decisiones más importantes.

Una idea que se repitió a lo largo de la jornada en la que las participantes compartieron experiencias desde distintos ámbitos empresariales y coincidieron en que el momento exige dar un paso más. Porque, señalaron, muchas mujeres forman ya parte del empresariado gallego y participan activamente en la gestión de las compañías, pero su presencia sigue siendo menor en los espacios donde se define la estrategia empresarial.

No obstante, durante la sesión también se puso en valor que la evolución en Galicia presenta señales positivas, concretamente en las empresas familiares, donde el peso de la mujer en los órganos de dirección ha crecido y ya ocupa en torno al 40 % de los cargos directivos.