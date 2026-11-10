Comprar en el comercio local de Vigo tendrá premio: sorteos de 150 euros y concursos de escaparates

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ha puesto en marcha dos iniciativas para dinamizar el comercio local de Vigo: el concurso "Un escaparate Muy de Vigo" y el Pasaporte Comercial, que ofrecen premios tanto a los establecimientos como a sus clientes.

El programa Vigo Comercio Vivo, desarrollado en colaboración con el Concello de Vigo y con financiación europea, cuenta actualmente con 120 negocios adheridos en las zonas comerciales de Teis, Centro y Náutico.

El Pasaporte Comercial permitirá participar en el sorteo de tres premios de 150 euros, uno por cada zona comercial. Para optar a ellos, los clientes deberán realizar ocho compras de al menos ocho euros en un mínimo de tres establecimientos diferentes, obteniendo un sello por cada compra.

Los pasaportes se distribuyen gratuitamente en los comercios participantes y deberán completarse y registrarse antes del 24 de noviembre en la web vigocomerciovivo.com.

Por su parte, el concurso "Un escaparate Muy de Vigo" premiará la creatividad y la identidad local de los establecimientos con premios de 300 y 200 euros, además de otro de 300 euros para la mejor presentación de producto fresco. Los comercios adheridos participan automáticamente y deberán enviar fotografías de sus propuestas antes del 24 de noviembre.

Animación en las calles

La campaña también incluye actuaciones de seis bailarines de la escuela Unidance los días 17 y 18 de noviembre a partir de las 11:30 horas. El martes recorrerán las zonas del Centro y Náutico desde el Mercado del Progreso, mientras que el miércoles será el turno de Teis, con salida desde su mercado municipal.

Además, los establecimientos participantes recibirán formación en escaparatismo, herramientas digitales e inteligencia artificial, así como material audiovisual para mejorar su promoción en internet.