Gerardo Relojes, más de un siglo cuidando la hora en Vigo: "Es un oficio agradecido, es como un hobby"

Pocos negocios pueden presumir de superar los cien años de historia, manteniendo su esencia y vocación por el comercio de proximidad. A apenas diez minutos de Praza América, se esconde una de estas tiendas que sobreviven al paso del tiempo en Vigo.

Una visual rápida por las paredes de Gerardo Relojes Antiguos supone todo un viaje al pasado. Sobre la pintura amarilla que esconde los muros de este local situado en el número 31 de la calle Álvaro Cunqueiro, cuelgan artículos de hace más de un siglo a la espera de ser reparados.

A su cargo está Gerardo. Con 77 años se niega a jubilarse y se mantiene al frente de la relojería que abrió su abuelo en la Plaza de la Princesa en 1920. "Ya de niño estaba por allí jugando y con 16 años empecé a trabajar", relata desde detrás de su eterno mostrador.

Gerardo Relojes Antiguos, en Vigo S.P.

Gerardo acabó los estudios, el "bachillerato elemental" y comenzó a trabajar mano a mano con su padre, quien heredó de su abuelo la relojería-joyería de Princesa. "Rompiendo despertadores, que es con lo que se empezaba", recuerda el relojero, que hace casi 50 años que regenta el negocio familiar.

De Princesa a Traviesas

Con su edad, Gerardo podría haberse retirado hace años, pero decidió tener una jubilación activa y seguir trabajando legalmente. Así, se pasa días entero en la relojería que a principios de los años 2000 se tuvo que trasladar de Princesa a la calle Álvaro Cunqueiro.

"Aquí llevo 25 años. Hoy no me haría en el Casco Vello con la cantidad de bares y terrazas que hay allí. Hoy en día sería imposible", argumenta sobre el cambio hacia Traviesas, donde también se habían mudado gran parte de sus vecinos debido a la transformación que estaba viviendo el centro olívico.

Gerardo compró un piso cerca y su mujer también abrió un negocio en la zona. "Fue bueno porque mucha gente cambió de zona. Recuperé clientes que había perdido y los fieles me siguieron. Traviesas es una zona maravillosa. El Casco Vello ya tiene un poco de saturación", explica.

Gerardo en su relojería S.P.

Gerardo explica, además, que no es lo mismo la relojería antigua que la actual: "El reloj antiguo, aunque hay juventud que lo aprecia, es la generación anterior quien quiere mantener su reloj de pulsera. También viene la paisana o paisano con aquel reloj de su abuelo al que le tiene cariño y hay que arreglar sea como sea".

Un hobby

Este veterano relojero vigués sigue tras su mostrador y atendiendo a sus clientes de toda la vida por su pasión por su profesión. "Es ya un hobby. (...) La verdad es que es un oficio agradecido. Es un entretenimiento, tiene sus satisfacciones", asegura, por lo que afirma que "no baraja la jubilación": "Contentísimo y con ganas de seguir".

Gerardo se dedica a arreglar relojes antiguos, especialmente de pared aunque también trabaja con aquellos de pulsera y de marcas. A día de hoy se sigue enfrentando a nuevos retos: relojes "un poquito tocados" o sin piezas.

"Dejar un reloj perfecto es laborioso", asevera Gerardo, que se pasa casi todo el día en su tienda: "Trabajo desde la mañana y durante la tarde. Hasta las tantas muchas veces porque, cuando cierras y te sientas, realizas los trabajos de más precisión, cuando tienes que concentrarte".

Gerardo en su relojería S.P.

"Empecé desde abajo y poco a poco fuimos subiendo. También acudí a cursos en Madrid, en Barcelona, alguna escapada a Londres", relata durante su entrevista. Así, fue acumulando conocimiento, pese a la poca información que contaba en la época, ya que sólo disponía de algunos libros y documentales.

Gerardo critica que Galicia tampoco cuenta ahora con una escuela de relojería, que permita formar a una nueva generación de relojeros —su negocio no cuenta con heredero—. Asimismo, sostiene que es un "oficio ideal para la mujer" por su "sensibilidad, cualidades y destreza", pese a ser una profesión masculinizada.

El relojero del Santa Irene

El relojero vigués aún se enfrenta a relojes con más de cien años de antigüedad, que asegura que son de más calidad que los "actuales de pila". Entre los más antiguos que ha arreglado, recuerda varios del siglo XVIII, aunque el mayor reto fue sin duda trabajar en la torre del instituto Santa Irene.

Mostrador de Gerardo Relojes Antiguos S.P.

"Te sirve la experiencia del reloj que tienes a mano, pero es un mundo diferente, un trabajo más sucio", explica Gerardo, que recuerda aquel día que se rompió una de las agujas de la esfera del instituto olívico y tuvo que cambiarla pese a las condiciones climáticas: "Fue una aventura".

Sin duda, es este el trabajo de mantenimiento del que se siente más orgulloso. Y es que allí también pasaba fin de año, asegurándose desde la torre del Santa Irene que los vecinos disfrutaran de las campanadas, pese a perderse la reunión familiar.

"Había que preparar el reloj, engrasarlo, ponerle iluminación a la esfera. Estaba en vilo en la torre por si acaso, chupando agua, frío, lo que fuera", explica Gerardo, que el primer año que "quedó automatizado" y cenó con su familia "lo pasó fatal": "No estaba concentrado, estaba pensando en el reloj".