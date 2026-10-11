De coleccionar pegatinas y llaveros, a fundar una numismática en Vigo: "Tenemos unas 10.000 monedas"

Álvaro Alvero Jiménez de Castro, natural de Toledo, es el fundador de Numismática La Dobla, fundada en 2017. Aunque este toledano casado en la urbe olívica es arquitecto de profesión, siempre se sintió atraído por el mundo del coleccionismo, aunque no fue algo que le viniera de familia.

La Dobla ha hecho recientemente una ampliación de capital y cuenta con dos socios más. Además, prepara su salto a un local más grande desde Ronda de Don Bosco, a la Gran Vía. El objeto social de este negocio es la compra y la venta de monedas históricas -están especializados en moneda de los Reyes Católicos, Austrias, Felipe II y III, entre otros-, moneda conmemorativa -actual de Disney o Harry Potter, por ejemplo, y fabricadas por cada país- y moneda de inversión -oro, plata o lingotes-.

Álvaro cuenta que él ha sido coleccionista toda su vida: "Desde pequeño me ha gustado. Entre otras muchas cosas, coleccionaba monedas, pero también llaveros, pegatinas, etiquetas... De mayor, pues esas cartas magic", recuerda. "Mi cabeza no es capaz de recordar cuál fue la moneda con la que inicié mi primera colección", añade.

Lo que más le gusta, de siempre, al fundador de Numismática La Dobla, es esa sensación de "completar" colecciones: "Las razones no son lógicas. Es un poco lo de 'me gusta esto' pues lo colecciono. Con las monedas pasa un poco lo mismo. No es algo premeditado", relata Álvaro, quien cuenta que muchas de aquellas colecciones iniciales las acabó vendiendo.

Álvaro explica que las colecciones suelen ser discretas cuando uno se inicia en el mundo del coleccionismo pero que, en muchos casos, se van volviendo más costosas: "Nosotros hoy en día movemos piezas de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 euros", subraya.

Numismática La Dobla, en Vigo. P.P.F.

¿Qué se valora en las monedas para determinar que sean más o menos costosas?

El experto apunta a que es una conjugación de varias características: el propio valor intrínseco de la moneda -que sea de oro, de plata o de cobre-. A partir de este momento hay dos características más valoradas que la antigüedad y que son el estado de conservación y la rareza -aunque este último valor tiene que ir acompañado de una calidad considerable-. Así, una moneda romana de una calidad normal -de plata y cobre- se vende en torno a los 30 euros, mientras que una de Alfonso XII -de plata- se vende en 50 euros.

Lo anterior es valorado por los numismáticos profesionales que, a su vez, se aglutinan en la asociación española. No hay una carrera oficial y el valor no deja de estar determinado, en buena parte, por el propio mercado. "El mercado numismático es mucho más grande de lo que se puede pensar externamente. Mueve cientos de millones de euros", incide Álvaro. "Hay subastas, venta directa, convenciones, ferias... La mayor parte de esas operaciones quedan registradas. En esa plataforma de pago puedes ir a consultar los valores. Así tienes el registro histórico del mercado", añade.

Numismática La Dobla, en Vigo. P.P.F.

Un equipo de siete personas en Vigo

El equipo de La Dobla está formado actualmente por siete personas que comparten el gusto por el estudio y el coleccionismo de las monedas antiguas. Ellos mismos las reciben, las estudian y las catalogan.

En este establecimiento, además de monedas, se venden todo tipo de complementos para el coleccionismo. "Hay clientes que vienen a comprar colecciones recientes, por ejemplo, la última de Mortadelo y Filemón; otros acuden en la búsqueda de algún tipo de moneda o a vender herencias o colecciones", enumera Álvaro. Con todo, La Dobla solo adquiere aquello en lo que esté interesada.

Numismática La Dobla, en Vigo. P.P.F.

El perfil de cliente ronda los 45 años, pero hay "chavales que vienen a comprar" porque están interesados en el coleccionismo y en iniciarse en este mundillo, aunque sea con monedas más discretas.

Un detalle importante de la Numismática La Dobla es que posee fondos de inversión: "Se compran monedas raras que se revalorizan. Es lo mismo que se hace con cualquier activo", cuenta el promotor de La Dobla.

Numismática La Dobla, en Vigo. P.P.F.

10.000 monedas históricas

Álvaro cuenta que el fondo de La Dobla está conformado actualmente por unas 10.000 monedas históricas. Eso sí, para que una moneda tenga valor numismático debe tener más de 100 años de antigüedad.

En este caso, la moneda más antigua es de la era de los romanos -del 300 antes de Cristo-.

Numismática La Dobla, en Vigo. P.P.F.

Sobre el futuro de las monedas y la posibilidad de que desaparezcan de la circulación a causa de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito o a través del propio móvil: "En nuestra opinión es imposible que el dinero físico desaparezca. Estás eliminando a una parte muy importante de la población y la obligas a trabajar electrónicamente. El efectivo ya ha desaparecido en algunos momentos de la historia, y la gente creó fichas o vales. Era necesario el intercambio. Si a la gente le quitas la moneda, se va a inventar otra", concluye Álvaro.