Only Cards, dos décadas de coleccionismo y juegos de cartas en Vigo: "Yo te enseño, no te preocupes"

La fiebre por el coleccionismo de cartas se ha disparado en los últimos años y Vigo no se ha quedado atrás. La nostalgia empuja las ventas en tiendas que buscan crear un hogar para jugadores y coleccionistas, alejándose de la especulación que prolifera en el sector de las Trading Card Games —juegos de cartas coleccionables— (TCG).

Este es el caso de Only Cards, cuyo local se sitúa en el número 25 de la calle Colombia. "Somos aficionados a esto y tenemos formación en comercio y marketing presencial. Una cosa lleva a la otra", explica Rodrigo, propietario y fundador de la tienda, que abrió en 2004.

La intensa relación de Rodrigo con los TCG comenzó diez años antes, en 1994. Con apenas 14 años se aficionó a los juegos de cartas coleccionables y, poco a poco, se convirtió en su pasión. En 2002 ya organizaba eventos para la pequeña comunidad que existía entonces en Vigo.

Los primeros años de los 2000 fueron años de mucha actividad y aparecieron más tiendas en la comarca. Pero no había tanto público y, con la llegada de la crisis, muchos negocios acabaron cerrando. "2008 fue una locura y no se remontó hasta bastante más adelante", recuerda Rodrigo.

Productos en venta en Only Cards S.P.

Ahora bien, Rodrigo y Nuria admiten que "la mayor crisis" la sufrieron hace apenas cuatro años. Tras el auge del sector en 2016, la mala suerte, una inundación y cambios vitales complicaron la supervivencia de Only Cards, que ahora vive uno de sus mejores momentos.

El coleccionismo, en auge

Rodrigo y Nuria venden cartas de Pokémon, One Piece, League of Legends, Dragon Ball y Magic, entre otras familias: una gran variedad que ofrecen en su tienda física los viernes y los sábados, así como en su web en cualquier momento del día. Cabe recordar que no solo venden, sino que organizan eventos y torneos cada semana.

El fundador de Only Cards explica que están viviendo una época de "mucho ruido mediático", debido a la especulación del coleccionismo y el valor que han adquirido algunas cartas. "Fue una parte complementaria del negocio y ahora es una parte principal", señala.

El coleccionismo siempre ha sido una pata del negocio, pero a Rodrigo y a Nuria les preocupa el "boom" que está alcanzando. "Lo que cambia no es el coleccionismo, sino la mentalidad del coleccionista y la acumulación de valor. Nos tiene preocupados porque es un elemento más voluble", advierten.

Ambos critican el "coleccionismo de alto valor" y aseguran que "no entran a ese juego". "Entramos a lo que ha sido siempre: el coleccionista de verdad, que tiene un afán y un link emocional con el producto", afirman, recordando que no trabajan "las famosas cartas gradeadas".

El hogar de los amantes de los TCG

Only Cards no es un negocio que se suba a la ola de las últimas tendencias, sino que trabaja a largo plazo, creando un hogar para los amantes de los TCG en Vigo. "Queremos disfrutar, relacionarnos y estar todos juntos", afirma Nuria, que define la tienda como el "refugio" de personas que se han sentido marginadas por la sociedad.

Tienda de Only Cards en Vigo S.P.

Por ello, organizan eventos y torneos en los que fomentan un ambiente más amable y menos competitivo. La entrada de Nuria en la tienda fue toda una "revolución" en este sentido: "Ha sabido captar la esencia de las nuevas personas que viene y se han acercado por esa parte casual", explica Rodrigo.

El objetivo es que "cualquier persona se sienta cómoda", ya que "nadie es superior a nadie". "Yo te enseño, no te preocupes", anima Nuria a nuevos clientes, que también buscarán competir y ganar a sus rivales, "pero con respeto" y con la intención de formar a nuevos jugadores.

Así han creado un "hogar" para todo tipo de aficionados a los TCG, para aquellos que buscan competir, así como para aquellos que buscan divertirse un rato con sus amigos. Además, no sólo se acercan jóvenes, sino que han creado un espacio donde las familias también tienen un hueco para disfrutar de sus cartas coleccionables.