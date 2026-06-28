La tienda de Vigo que resguarda más de 50.000 antigüedades: "Tengo una vidriera del siglo XVI"

Miles de productos se desechan cada día en cada ciudad, sin buscarles una segunda vida. Muebles, vajilla, cuadros centenarios, que tienen una historia que no se debe olvidar. María Rodríguez protege el legado de más de 50.000 antigüedades desde su tienda ubicada en Camelias, una joya comercial que se asemeja más a un museo que a un negocio.

Licenciada en Historia del Arte, María decidió dar el salgo y montar su propio negocio hace nueve años. En septiembre de 2017 abrió por primera vez las puertas de Antiquitatum Taberna, en el número 69 de la avenida de Camelias, con ilusión tras dejar atrás sus años en el sector de la hostelería para poder dedicarse a "algo" que le "llenase el alma".

"Dije: ahora o nunca. Estaba a punto de cumplir los 30 años", afirma la dueña de una de las mayores tiendas de antigüedades de la ciudad. La oportunidad apareció "de casualidad". Su madre encontró una anuncio en el periódico sobre el traspaso de la tienda y, entonces, se le "encendió el chip".

La afición por las antigüedades no surgió de repente en María. Además de ser licenciada en Historia del Arte, tiene un máster en gestión cultural y es perito judicial, servicio que continúa ofreciendo a día de hoy. Esta joven autónoma destaca por su profesionalismo y conocimiento del sector, así como por su buen trato al cliente.

Escultura del siglo XVIII Treintayseis

La apuesta salió tan bien que decidió mudarse al local actual, situado en el número 72 de la misma avenida. "Necesitaba una calle con movimiento de gente y esta era bastante buena", asegura María, que recuerda que el negocio fue bien acogido por los vecinos del barrio y, de hecho, considera que los peores años del negocio han sucedido tras el Covid.

"Ahora la cosa está complicada", lamenta María, ya que "no se vende tanto como antes". Considera que "lo que marcó el límite fue quizás la pandemia". Desde entonces, está resistiendo ante el descenso del consumo por la situación económica del país y la incertidumbre política.

Calidad y reciclaje

María incide en que los muebles, cristalería y cubertería, entre otros objetos, que están expuestos en su tienda son de una alta calidad, que no se puede encontrar en grandes superficies. "Me da mucha rabia cuando la gente se va a tiendas como Ikea, donde en realidad los muebles son cartón y se gastan un pastizal", denuncia.

Y es que las piezas de Antiquitatum Taberna están construidos con "madera de verdad, con diseño, con estilo, con solera, con historia". María es consciente que "la gente asocia que la tienda de antigüedades es un sitio caro". "No es verdad", asevera, ya que en su local se pueden encontrar artículos de 3,5 euros hasta los 10.000 euros "como tenía hasta hace poco".

Antiquitatum Taberna, en Vigo Treintayseis

Además, pone en valor darle una segunda vida a estos productos, reciclarlos. En este sentido, sí considera que los jóvenes están más concienciados al respecto, aunque no lo lleven a cabo. "No sé muy bien qué reciclan", manifiesta María, mientras entrega un nuevo paquete de Shein o de Amazon a una vecina de Vigo.