Comienzan las rebajas de verano en Vigo: "Si no vienes a primera hora, no pillas nada"

Las rebajas de verano ya han aterrizado en Vigo. A primera hora de este jueves, decenas de personas se han acercado a la calle Príncipe para encontrar las mejores ofertas del mercado.

Pese a la lluvia, muchos vecinos y vecinas esperaban con ansias la apertura de sus negocios favoritos, que ya lucían sus promociones en los escaparates: descuentos que parten del 20% y alcanzan el 70% en algunos casos.

La mayor afluencia de personas se ha registrado en la céntrica tienda física de Zara. Decenas de personas se encontraban en su interior sobre las 10:00 horas, con el objetivo de hacerse con las últimas tendencias a buen precio.

"En Zara ya está todo agotado. Si no vienes a primera hora, no pillas nada", afirma a Treintayseis una joven vecina, Claudia. Aunque su intención era devolver unos zapatos, iba a echar un vistazo por si encuentra una falda que desea.

"Va a ser complicado, porque aquí solo había dos tallas", lamenta esta viguesa, que asume que "en Zara es imposible". Por ello, considera que "compensa" ir a las rebajas "al principio porque tienes tallas" y al final porque siempre "coges algo".