Este clásico outlet del centro de Vigo hace liquidación de stock: descuentos de hasta el 80%

Este jueves han arrancado las rebajas de verano en Vigo; desde las 10:00 horas, las principales tiendas de la ciudad ofrecen descuentos en sus productos, aunque hay marcas que lanzaron las ofertas horas antes en la venta online.

A modo de rebajas, uno de los mercados más clásicos del centro de Vigo, que ofrece productos outlet de grandes marcas, ha anunciado que liquida su stock por el cambio de temporada, por lo que habrá descuentos de hasta el 80%.

Se trata del Mercado de A Pedra, en el Casco Vello, que ha anunciado en sus redes sociales descuentos de 50, 60, 70 y 80% en prendas de grandes marcas como Armani, Valentino o Tommy Hilfiger desde mañana, viernes 26 de junio, y hasta el domingo, 28 de junio.