Lidl estrenará este viernes en Poio (Pontevedra) su nueva tienda de más de 1.500 metros cuadrados

La oferta comercial de Poio crecerá este viernes. Lidl estrenará mañana su primera tienda en la localidad pontevedresa, que cuenta con más de 1.500 metros cuadrados y 115 plazas de aparcamiento.

El nuevo punto de venta de Lidl estará situado en el número 21 de la Avenida de Encoirados, sumándose así a los 19 establecimientos que la marca de supermercados dispone en la provincia. La compañía estará presente en 14 ayuntamientos pontevedreses tras esta apertura.

La cadena ha invertido unos 5,2 millones de euros en la ejecución de este espacio, que cuenta con 1.521 metros cuadrados de superficie de ventas y un total de 115 plazas de aparcamiento. El supermercado estará abierto de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas de forma ininterrumpida.

La compañía ha asegurado que "el desarrollo del proyecto ha tenido un reflejo en la economía local". En este sentido, ha destacado la contratación de 25 profesionales, así como que han contado con el tejido empresarial gallego para el diseño y la ejecución de la obra.

El director general de Lidl en Galicia ha resaltado que "la llegada de Lidl a un nuevo municipio de la región, como es el caso de Poio, avala nuestro compromiso con una red de establecimientos cada día más próximos a los consumidores gallegos, vivan donde vivan".

En este sentido, ha avanzado que la cadena ha abierto tres nuevos puntos de venta en Galicia en lo que llevamos de año: Ferrol, Narón (A Coruña) y Poio. En los próximos meses, Lidl también fortalecerá su presencia gallega con la incorporación de un supermercado en Cee (A Coruña).

Paralelamente, Herrá ha subrayado que "el entorno de Pontevedra es uno de los que saldrá más fortalecido de este ejercicio", ya que la siguiente apertura de Lidl en la comunidad será la de Sanxenxo, a menos de 20 kilómetros.