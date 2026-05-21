Nueva apertura en Vigo: Primor inaugura su segunda tienda en la ciudad
La tienda cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados y se sitúa en la planta alta del centro comercial Vialia
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La cadena de perfumerías Primor abre su segundo establecimiento en la ciudad de Vigo. El nuevo local estará ubicado en el centro comercial Vialia Vigo y abrirá sus puertas este sábado 23 de mayo.
La tienda cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados y se sitúa en la planta alta del complejo. Con esta apertura, los visitantes de Vialia podrán acceder a una amplia oferta de productos de belleza, perfumería y cuidado personal, manteniendo el modelo que ha convertido a la cadena en una de las más reconocidas del sector: gran variedad de marcas, precios competitivos y una experiencia de compra ágil y accesible.
Con esta nueva apertura, Primor continúa reforzando su expansión en Galicia, un mercado donde la firma ha registrado una notable acogida por parte de los consumidores.