Nueva apertura en Vigo: Primor inaugura su segunda tienda en la ciudad

La cadena de perfumerías Primor abre su segundo establecimiento en la ciudad de Vigo. El nuevo local estará ubicado en el centro comercial Vialia Vigo y abrirá sus puertas este sábado 23 de mayo.

La tienda cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados y se sitúa en la planta alta del complejo. Con esta apertura, los visitantes de Vialia podrán acceder a una amplia oferta de productos de belleza, perfumería y cuidado personal, manteniendo el modelo que ha convertido a la cadena en una de las más reconocidas del sector: gran variedad de marcas, precios competitivos y una experiencia de compra ágil y accesible.

Con esta nueva apertura, Primor continúa reforzando su expansión en Galicia, un mercado donde la firma ha registrado una notable acogida por parte de los consumidores.