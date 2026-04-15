Obramat abre una nueva tienda en Galicia con más de 6.000 m2 y horario desde las 07:30

Obramat refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda. La cadena española de distribución de materiales de construcción y reforma ha inaugurado esta semana un nuevo almacén en el Polígono de San Cibrao de Ourense.

En el año en que la compañía celebra su 20º aniversario, Obramat Ourense se convierte en el almacén número 40 de la firma y el tercero en Galicia, donde ya opera en las ciudades de Santiago de Compostela y Lugo, y muy pronto en Narón (A Coruña).

Más de 20.000 referencias de las mejores marcas

El nuevo almacén de Obramat cuenta con una superficie de venta total de más de 6.000 metros cuadrados (m2), distribuidos en más de 4.000 m2 de salas de venta interior y 2.000 m2 de patio de construcción.

Además, el centro ofrece al cliente más de 20.000 referencias de las mejores marcas, estructuradas en nuevas grandes secciones: materiales de construcción, madera y ordenación, herramientas, ferretería, electricidad e iluminación, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura.

El horario de apertura al público de la tienda Obramat Ourense es de lunes a sábado de 07:30 a 21:00 horas, más festivos autorizados.

Para la apertura de este nuevo almacén, Obramat ha contratado a un total de 80 personas, en su mayoría trabajadores locales.

En un comunicado oficial, la cadena española explica que el equipo se compone de una mayoría de nuevas incorporaciones, así como personas procedentes de otros almacenes de España que han optado por la movilidad interna, ya sea por desarrollo profesional o por encaje con su esquema vital.

Todos los colaboradores de Obramat Ourense han recibido durante estos últimos meses formación especializada, realizando una media de más de 40 horas de formación en otros almacenes de Galicia, con el objetivo de estar a la última en soluciones y tendencias del sector.

Así, Obramat Ourense ya ha abierto sus puertas para que clientes de toda la provincia y de toda Galicia puedan realizar sus compras en un amplio horario, de 07:30 a 21:00 horas, de lunes a sábados, más festivos autorizados.

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos podrán abrir durante 10 domingos y festivos en 2026. Estos son:

Viernes, 26 de julio (Jornada posterior al Día de Galicia)

Sábado, 15 de agosto (Día de la Asunción de la Virgen María)

Domingo, 29 de noviembre

Domingo, 6 de diciembre ( Día de la Constitución Española)

Domingo, 13 de diciembre

Domingo, 20 de diciembre

Domingo, 27 de diciembre

A esta lista hay que sumar los ya disfrutados el 4 y 11 de enero (primer domingo de rebajas) y el 2 de abril (Jueves Santo).