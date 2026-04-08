Abre una nueva barbería en Vigo: "La meta siempre fue aterrizar en el centro"

La moda de las barberías sigue ganando fuerza en el centro de Vigo. La última incorporación es Haus, una peluquería masculina que ha abierto sus puertas en el número 19 de la calle Oporto, en pleno corazón de la ciudad.

Su propietario, Víctor, decidió trasladar el negocio desde la calle Sanjurjo Badía, en el barrio de Teis, con un objetivo claro: crecer y ampliar su clientela. "La meta siempre fue aterrizar en el centro", explica a Treintayseis. Aun así, destaca que muchos de sus clientes habituales siguen siendo fieles y no dudan en desplazarse hasta su nuevo local para cortarse el pelo.

La pasión de Víctor por la barbería comenzó hace una década como un hobby, cuando empezó cortando el pelo a sus sobrinos. Con el tiempo, esa afición se fue profesionalizando hasta convertirse en su forma de vida. "Cuando llegué a España vi que era la oportunidad perfecta para lanzarme y crear mi propio negocio", señala.