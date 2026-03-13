Abre en Ourense un nuevo Decathlon: "Comprometidos con acercar el deporte a cada ourensano"

La ciudad de Ourense da la bienvenida a una nueva tienda Decathlon. La marca mundial multideporte reafirma su compromiso con la Cidade das Burgas con la apertura de este nuevo comercio ubicado en el emblemático edificio de los antiguos Cines Avenida, en pleno centro de la ciudad.

La tienda cuenta con una gran variedad de oferta relacionada con diferentes disciplinas deportivas, entre las que se encuentran el fútbol, el running, el pádel, los deportes de montaña, el ciclismo, la natación y el fitness. Asimismo, el horario de apertura del establecimiento es de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas; y domingos y festivos de apertura, de 12:00 a 20:00 horas.

Con 1.100 metros cuadrados construidos y 914 metros cuadrados destinados a la superficie comercial, la nueva tienda

de Ourense duplica en dimensiones al anterior establecimiento de la ciudad. El espacio cuenta con un equipo de 14 colaboradores expertos, preparados para ofrecer un asesoramiento personalizado.

Con esta nueva apuesta, la compañía suma doce tiendas en Galicia y se consolida como un referente dentro del

ecosistema deportivo local.

"Abrir una nueva tienda en un edificio tan emblemático es una oportunidad única para que se respire y se viva el deporte también en el centro de la ciudad. Estamos convencidos de que es el lugar perfecto para crear un gran punto de encuentro para deportistas, donde disfrutarán de una experiencia única e inspiradora. Empezamos esta etapa con el compromiso de ofrecer cercanía, bienestar y mucho deporte a cada ourensano y ourensana", asegura el director de Decathlon Ourense, Miguel Silva.

Una apuesta por la tecnología, eficiencia y circularidad

En lo que respecta a las instalaciones, el nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED, sistemas de control de agua y máquinas de climatización de última generación, entre otras soluciones para garantizar la máxima eficiencia en el funcionamiento de la tienda.

El espacio ofrece también servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo en desuso como la Segunda Vida, Alquiler y Suscripción y el servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando así la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.