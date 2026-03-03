Así será el Market Vigo Centro: moda, complementos y gourmet hasta el 80% de descuento
Desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo, las Galerías Durán vuelven a acoger un gran outlet de comercios locales
Las Galerías Durán de la calle Príncipe en Vigo vuelven a acoger el Market Vigo Centro. Este evento, que ya va por su cuarta edición, es organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Vigo Centro y transformará las apagadas galerías en un gran outlet que reunirá a diversas tiendas locales.
Según han informado desde la organización, en esta edición participarán comercios especializados en moda, complementos , lifestyle, flores, gourmet y mucho más. Además, todos ellos ofrecerán hasta un 80% de descuento.
Así, desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo, los vigueses podrán disfrutar de "las verdaderas rebajas del comercio local", con horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.