Gran Vía de Vigo impulsa el tejido asociativo local con la III edición de Gran Vía Suma

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo pone en marcha la III Edición de Gran Vía Suma, una iniciativa dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos sociales, medioambientales o de bienestar animal en el área de Vigo. En concreto, el programa concederá una aportación económica de 2.000 euros para apoyar e impulsar una de las iniciativas participantes.

Según explican desde la gestión del centro comercial, "tras la buena acogida de las ediciones anteriores, Gran Vía Suma regresa con el objetivo de seguir dando visibilidad al tejido asociativo local y reforzar su impacto".

La convocatoria permanecerá abierta del 1 al 18 de marzo y podrán participar todas aquellas entidades sin ánimo de lucro cuya sede central o sucursal esté ubicada en el área de Vigo (Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior y Vigo). Las iniciativas deberán estar vinculadas a ámbitos como educación, mujer, igualdad, infancia, jóvenes, tercera edad, deporte, familia y bienestar, medioambiente y salud, bienestar animal, discapacidad y dependencia, víctimas, afectados, perjudicados y solidaridad.

Las organizaciones interesadas deberán cumplimentar un formulario de participación e incluir el enlace a un vídeo explicativo de hasta tres minutos, en el que presenten su proyecto y den a conocer también la labor que desarrollan actualmente.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, los vídeos admitidos se publicarán en la web oficial de la iniciativa. La fase de votación popular se celebrará del 24 al 29 de marzo, periodo durante el cual el público podrá apoyar su proyecto favorito mediante un sistema que permitirá un voto por persona. Los tres proyectos con mayor número de votos se convertirán en finalistas y pasarán a la valoración de un jurado integrado por la dirección del Centro Comercial.

El 31 de marzo se dará a conocer el veredicto final. La entidad ganadora recibirá una aportación económica de 2.000 euros, una ayuda que contribuirá a reforzar la financiación y el desarrollo de su proyecto.