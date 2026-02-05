Gran Vía de Vigo celebra el Carnaval con un show rockero, dinámico y participativo para familias

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo, propiedad de HLRE Socimi y gestionado por Grupo Lar, celebrará el Carnaval con el espectáculo infantil 'Ramona Órbita, a dona do tempo', de la mano de Pakolas y Laura Romero. El espectáculo tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero, a las 18.00 horas, en la Planta 2.

Se trata de un show rockero, dinámico y participativo, basado en el libro-disco homónimo editado por Sonárbore, en el que música, ilustración y humor se combinan para contar la historia de Ramona Órbita, una inventora gallega de la Serra do Courel que posee una increíble máquina del tiempo. Gracias a ella, Ramona viaja al pasado y al futuro en busca de ideas y tecnologías para construir un mundo mejor, más ecológico y sostenible.

A lo largo del espectáculo, el público recorrerá diferentes épocas históricas y conocerá a personajes tan singulares como cavernícolas, faraones o genios del Renacimiento, en una propuesta que conecta tanto con el público infantil como con los adultos.

Además de ser una actividad lúdica, 'Ramona Órbita, a dona do tempo' destaca por su carácter educativo, ya que pone en valor la ciencia, la creatividad, el respeto por el medio ambiente y rompe estereotipos de género, todo con un lenguaje cercano y un estilo rockero que entusiasma a los más pequeños.

Como parte de la celebración, los niños y niñas de las familias pertenecientes al Club de los Disfrutones que acudan disfrazados recibirán un regalo, hasta agotar existencias.

Asimismo, del 5 al 15 de febrero, el centro comercial pondrá en marcha un sorteo en redes sociales del libro. Para participar, los usuarios deberán seguir las redes sociales del centro, dar "me gusta" a la publicación del sorteo y mencionar a una persona amiga.